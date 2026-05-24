Tragedie pe calea ferată, în județul Bihor. O femeie și un bărbat au murit, după ce mașina lor a fost lovită de un tren

O femeie și un bărbat au murit, duminică seară, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de tren într-un cartier din Oradea, județul Bihor. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, însă, cei doi nu au putut fi salvaţi.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bihor a anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică, la un accident feroviar produs în cartierul Episcopia din Oradea, între un tren şi un autoturism în care se aflau două persoane.

”Apelul a fost primit prin Sistemul Unic de Urgenţă 112, în jurul orei 18:35, la faţa locului deplasându-se imediat patru echipaje de pompieri militari cu trei autospeciale de intervenţie, dintre care două de descarcerare grea şi cu o ambulanţă SMURD tip B2, precum şi echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea”, au transmis pompierii.

Potrivit lor, cele două victime, un bărbat şi o femeie, rămase captive între fiarele autoturismului, prezentau leziuni incompatibile cu viaţa, iar medicul a declarat decesul acestora.