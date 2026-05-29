Trafic blocat pe DN1 A, în județul Dâmbovița, în urma impactului dintre un microbuz și o mașină. A fost solicitat elicopterul SMURD

Un accident ruter grav a avut loc vineri seară, pe DN 1A, în zona localității Cornești, județul Dâmbovița, în care au fost implicate un microbuz și un autoturism. În urma impactului, o persoană a fost rănită și a fost preluată de un elicopter SMURD. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, fiind dirijat de autorități.

"Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. La sosirea echipajelor de intervenţie, a fost identificată o singură victimă, conştientă, care a primit îngrijiri medicale la faţa locului. În urma evaluării situaţiei operative, Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat", a transmis ISU Dâmboviţa.

La fața locului au fost mobilizate 6 echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Titu şi o autospecială de stingere cu modul de descarcerare de la Garda de Intervenţie Corneşti, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa.

De asemenea, în sprijin a fost solicitat elicopterul SMURD, care transportă victima la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, în microbuz se aflau nouă pasageri şi şoferul.

Sensul de mers spre Bucureşti al DN 1A este blocat, iar traficul rutier se desfăşoară alternativ, pe un sens, prin dirijare.