Filmul evenimentelor. La ce oră a intrat drona în țară?

Sursă: Realitatea PLUS

Drona care a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați făcea parte dintr-un atac direcționat către orașul Reni, din Ucraina! Autoritățile sunt sigure că provenea din Rusia și dau asigurări că știu care a fost traiectoria acesteia. De altfel, oficialii MApN au transmis că drona a fost urmărită, însă a fost pierdută de pe radar din cauza altitudinii. Un minut mai târziu a lovit blocul.

Panică după drona căzută. Oamenii se tem că nu sunt apărați

Drona care a explodat în Galați a fost parte dintr-un grup de alte 43 astfel de aparate de zbor rusești și este singura care a ajuns pe teritoriul României. Două aeronave F-16 și un elicopter Puma Socat se aflau în zonă și au urmărit drona până când altitudinea nu a mai permis acest lucru. Oficialii MApN au explicat care a fost traseul acesteia.

„La ora 01:54 a intrat, a mers cam 6-7 minute și la două minute după ce am pierdut-o noi, am primit de la 112 faptul că s-a raportat impact cu acoperișul blocului și incendiu provocat.

Cam 10 km a fost urmărită de radare până în sudul municipului Galați, unde am pierdut-o de pe radar.”, a zis Cristian Popovici, șeful Direcției de Informare și Relații Publice a MAPN.

Locatarii au trecut prin momente cumplite. Panica s-a instalat imediat la momentul bubuiturii puternice. Potrivit autorităților, drona a lovit casa liftului și a găurit doar plafonul holului apartamentului de la etajul 10. Dacă impactul ar fi fost deasupra unei camere de locuit, incidentul s-ar fi putut transforma într-o tragedie. O mamă și copilul ei au ajuns la spital, iar mai mulți oameni au suferit atacuri de panică.

„Am crezut că e cutremur, așa din somn când m-am trezit.

Dacă la vremea asta vin dronele peste noi și nu suntem dotați cu nimic, deci nu ne apăra nimeni.” , zic oamenii.

Primar: „Vom pune la dispoziție un apartament pentru victime!”

Edilul orașului Galați susține că structura blocului lovit de dronă nu este afectată în profunzime.

„Dacă se întâmpla catastrofa într-o piață plină cu oameni și exploda? Erau zeci de victime.”, zic românii.

Trei drone rusești s-au prăbușit în zona Galațiului și cu o lună în urmă, tot în timpul unui atac asupra orașului ucrainean Reni. De la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina au fost detectate 28 de drone rusești care au intrat în spațiul aerian național, însă în peste 45 de cazuri au fost găsite fragmente pe teritoriul nostru.