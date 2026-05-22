Un robot a leșinat pe scenă după ce a încercat să îl imite pe Michael Jackson - VIDEO

Un moment neașteptat și rapid viral a avut loc în China, unde un robot umanoid care încerca să reproducă celebrul stil de dans al lui Michael Jackson s-a prăbușit spectaculos în timpul unei demonstrații publice.

Incidentul s-a produs în timpul unei prezentări tehnologice organizate de compania Future Era, iar imaginile au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, stârnind atât amuzament, cât și discuții despre limitele actuale ale roboticii umanoide.

Dans pe „Billie Jean” transformat într-un eșec spectaculos

Robotul a fost programat să execute o coregrafie inspirată de celebra piesă „Billie Jean”, încercând inclusiv faimosul „moonwalk”, una dintre cele mai cunoscute mișcări ale lui Michael Jackson.

Pentru câteva momente, demonstrația părea să decurgă conform planului, însă totul s-a schimbat brusc când robotul s-a împiedicat de o treaptă aflată pe scenă.

După două încercări de a-și recăpăta echilibrul, mașinăria s-a prăbușit complet, moment în care a fost trasă de pe scenă de un angajat al companiei.

„A leșinat” pe scenă și a devenit viral

Incidentul a avut loc într-un magazin de robotică din Shenzhen, în fața publicului și a unei echipe de filmare.

După cădere, robotul a rămas inert, fiind scos din scenă, moment care a creat o tăcere stânjenitoare printre spectatori.

Clipul a devenit rapid viral, fiind distribuit pe platformele sociale din întreaga lume, unde utilizatorii au transformat incidentul într-o serie de glume și comentarii ironice.

Reacții online: între amuzament și ironii

Internauții au reacționat masiv la imaginile cu robotul „înfrânt” pe scenă, mulți comentând contrastul dintre spectacolul promis și rezultatul final.

„Nicio reacție din partea publicului, absolut nimic. Doar Billie Jean. Până când carcasa fără viață este târâtă rușinos de pe scenă. Pur și simplu incredibil”, a scris un utilizator pe platforma X.

Alții au glumit că momentul ar fi fost mai spectaculos dacă inginerul ar fi scos robotul „dansând” sau imitând un „moonwalk” în timp ce îl retrăgea de pe scenă.

Robotică avansată, dar încă imperfectă

Evenimentul vine într-un context în care roboții umanoizi devin din ce în ce mai prezenți în demonstrații publice și prezentări tehnologice.

Deși progresul în domeniu este rapid, astfel de incidente arată că tehnologia este încă vulnerabilă în situații neprevăzute, mai ales în medii dinamice precum scena unui spectacol.