București, sub asediul furtunii. Cod galben de vânt peste jumătate din România. Meteorologii vin cu avertizări de ultimă oră

Vremea s-a schimbat brusc în București, unde ploile torențiale și descărcările electrice au creat disconfort în mai multe cartiere, în contextul unei instabilități atmosferice accentuate care afectează o mare parte din țară.

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis avertizări privind fenomene severe de vreme instabilă, valabile atât pentru Capitală, cât și pentru alte regiuni din România.

Intervenție în direct: explicațiile Florinelei Georgescu

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrația Națională de Meteorologie, a explicat la Realitatea PLUS situația meteo actuală și evoluția fenomenelor din următoarele ore.

„Într-adevăr, plouă în averse în mai multe zone din țară, în special în partea de sudă și de est a țării și acum și în București.

A fost emis un cod galben încă o oră de acum încolo este posibil să plouă în zona capitalei și în urma acestei averse în unele cartiere să se acumuleze cantități de apă care ar putea să depășească 20 de litri pe metru pătrat.

Este clar o manifestare de sezon cald, au fost și descărcări electrice și se mențin aceste condiții pentru orele următoare și noaptea care urmează. De altfel rămâne în vigoare o atenționare meteorologică până mâine seară de vânt pentru partea de est a țării, pe de altă parte o informare care vizează fenomenele de instabilitate atmosferică.

Vestea bună este că începând de mâine, în a doua parte a zilei, vremea începe să se amelioreze și de interes vor deveni temperaturile din ce în ce mai ridicate”, a spus Florinela Georgescu.

Atenționare ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri seara o atenționare nowcasting Cod galben de ploi și descărcări electrice, valabilă în București până la ora 19:30.



Potrivit ANM, se vor semnala, local, averse care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h), descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Informare meteorologică: ploi, vânt și posibile grindine în țară

Meteorologii au emis o informare valabilă în intervalul 22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21, care vizează instabilitate atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și intensificări ale vântului.

Fenomenul afectează în special sudul, estul și centrul țării vineri, iar sâmbătă se concentrează mai ales în sudul teritoriului.

În aceste zone sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar izolat pot apărea și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge local la 15–25 l/mp, iar în unele zone pot depăși 40 l/mp.

Vântul va sufla cu putere în estul și sud-estul țării, dar și local în vest și centru, cu viteze de 45–55 km/h. La munte, rafalele pot ajunge chiar la 60–90 km/h.

Cod galben de vânt în mai multe regiuni

Pe lângă informarea generală, meteorologii au emis mai multe atenționări cod galben de vânt.

Pentru 22 mai, între orele 10 și 21, sunt vizate Moldova și nord-estul Muntenia, unde vântul va atinge 50–65 km/h.

Pentru 23 mai, între orele 06 și 21, avertizarea se extinde către centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și estul și nord-estul Munteniei, unde sunt așteptate intensificări similare ale vântului.

Vremea se ameliorează de mâine

Potrivit specialiștilor, instabilitatea atmosferică va continua pe parcursul nopții și al zilei următoare, însă de mâine după-amiază vremea va începe să se îmbunătățească treptat.

Ulterior, accentul va cădea pe creșterea temperaturilor, semn că perioada de instabilitate va fi înlocuită de o încălzire progresivă a vremii.