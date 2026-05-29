Vladimir Putin, reacție de ultimă oră despre drona prăbușită în Galați: ”Cel mai probabil a fost un incident cu o dronă ucraineană”

29 mai 2026, 19:28
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, vineri după-amiază, după incidentul cu drona căzută în Galați, că nimeni nu poate să spună ce tip de dispozitiv este înainte de o examinare a resturilor. Liderul de la Kremlin a subliniat că cel mai probabil ”a fost un incident cu o dronă ucraineană”.

Droanele ucrainene au intrat în diferite țări, iar prima reacție a fost întotdeauna "rușii atacă", a declarat Putin.

Mai mult, el a adăugat că Rusia este pregătită să efectueze o anchetă obiectivă, dacă i se vor prezenta resturile dronei care s-a prăbușit în România.

Putin a menţionat că drone ucrainene fuseseră observate anterior în Finlanda, Polonia şi în ţările baltice.

„Prima reacţie a fost exact aceeaşi ca cea din România acum: vin ruşii”, a spus Putin. „Apoi, după puţin timp, s-a dovedit că nu avea nimic de-a face cu drone ruseşti”, a adăugat el.

Totodată, liderul de la Moscova a respins, de asemenea, remarca preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a acuzat Rusia că a depăşit încă o dată limita cu acest incident, afirmând maliţios că nu a examinat ea personal resturile dronei.

