Geantă cu peste 25.000 de euro pierdută pe o stradă din Făgăraş. Poliţiştii au recuperat banii în mai puţin de o oră

Un incident neobişnuit s-a petrecut în Făgăraş, judeţul Braşov, unde un bărbat a pierdut o geantă în care avea peste 25.000 de euro, un laptop şi alte bunuri personale, după ce portbagajul maşinii sale a rămas deschis în timpul deplasării.

Poliţiştii au reuşit să recupereze întreaga sumă şi obiectele pierdute în mai puţin de o oră de la sesizare.

Cum a fost pierdută geanta cu bani

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, incidentul a avut loc joi, în jurul prânzului.

Un bărbat în vârstă de 68 de ani a anunţat autorităţile că, în timpul unei deplasări cu autoturismul prin municipiul Făgăraş, o geantă aflată în portbagaj a căzut pe carosabil.

Bărbatul nu şi-ar fi dat seama că portbagajul maşinii rămăsese deschis, iar bagajul a fost pierdut în mers.

În interiorul genţii se aflau peste 25.000 de euro, un laptop şi alte bunuri de valoare.

Poliţiştii au recuperat banii în aproximativ 40 de minute

Imediat după apelul primit, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş au format o echipă operativă şi au început verificările pentru identificarea persoanei care găsise geanta.

În mai puţin de 40 de minute, oamenii legii au identificat un alt bărbat din Făgăraş care intrase în posesia bunurilor.

Autorităţile au recuperat integral suma de bani şi toate obiectele aflate în geantă, acestea fiind restituite proprietarului.

Poliţia recomandă atenţie sporită la transportul bunurilor de valoare

Reprezentanţii poliţiei atrag atenţia şoferilor să verifice întotdeauna dacă portbagajul şi portierele maşinii sunt închise corespunzător, mai ales atunci când transportă sume importante de bani sau bunuri valoroase.

Cazul din Făgăraş s-a încheiat fără pierderi pentru proprietar datorită intervenţiei rapide a poliţiştilor şi identificării într-un timp scurt a persoanei care găsise geanta.