Bărbat cercetat după ce ar fi lovit trei participanți la Bucharest Pride. Polițiștii au găsit arme la percheziții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 11:44

Un bărbat este cercetat de polițiștii din București după ce ar fi amenințat și ar fi lovit cu pumnul trei persoane care au participat la Bucharest Pride. Incidentul ar fi avut loc pe 13 iunie 2026, într-o stație a unui mijloc de transport în comun din Sectorul 5.

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