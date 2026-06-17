Bărbat cercetat după ce ar fi lovit trei participanți la Bucharest Pride. Polițiștii au găsit arme la percheziții

Un bărbat este cercetat de polițiștii din București după ce ar fi amenințat și ar fi lovit cu pumnul trei persoane care au participat la Bucharest Pride. Incidentul ar fi avut loc pe 13 iunie 2026, într-o stație a unui mijloc de transport în comun din Sectorul 5.
Cele trei persoane au sesizat Brigada de Poliție pentru Transportul Public și au reclamat că ar fi fost amenințate cu acte de violență, apoi lovite cu pumnul în zona feței. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit cine ar fi bărbatul implicat și au deschis cercetări pentru lovirea sau alte violențe și amenințare.
Polițiștii au făcut percheziții la domiciliul bărbatului
Poliția Capitalei a transmis că, miercuri, 17 iunie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București. Acțiunea a avut loc într-un dosar penal care vizează infracțiunile de lovirea sau alte violențe și amenințare.
"Astăzi, 17 iunie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada de Poliţie pentru Transportul Public au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi ameninţare", a transmis, miercuri, Poliţia Capitalei.
Bărbatul apărea în postări cu arme
În timpul verificărilor, polițiștii au identificat și un profil de pe o rețea de socializare care ar aparține bărbatului. În mai multe postări, acesta apărea ținând în mână o armă albă și două arme de foc, motiv pentru care au fost făcute cercetări și în această direcție.
"În urma activităţilor specifice efectuate, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un bărbat, în vârstă de 37 de ani. De asemenea, în urma activităţilor desfăşurate, a fost identificat un profil al acestuia, pe o reţea de socializare, în care bănuitul, prin intermediul mai multor postări, apare ţinând în mână o armă albă şi două arme de foc, urmând a fi efectuate cercetări în acest sens", a transmis sursa citată.
Armele au fost găsite și ridicate pentru expertiză
Bărbatul vizat de anchetă a fost găsit la domiciliu și dus la audieri. În urma percheziției, polițiștii au identificat armele care apăreau în postările din mediul online.
"De asemenea, în urma percheziţiei domiciliare au fost identificate armele menţionate, acestea fiind ridicate în vederea expertizării", precizează Poliţia.
Cercetările continuă în acest dosar, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs agresiunea reclamată de cele trei persoane care au participat la Bucharest Pride.