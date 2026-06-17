Modificări majore în Codul Penal: Senatul redefinește pornografia infantilă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 14:20

Senatul a adoptat o modificare importantă a Codului penal care redefinește pornografia infantilă. Noua lege recalculează pedepsele în funcție de gravitatea exactă a faptelor, aducând atât înăspriri, cât și reduceri de termene. Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decisiv.

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