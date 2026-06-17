Modificări majore în Codul Penal: Senatul redefinește pornografia infantilă

Senatul a adoptat o modificare importantă a Codului penal care redefinește pornografia infantilă. Noua lege recalculează pedepsele în funcție de gravitatea exactă a faptelor, aducând atât înăspriri, cât și reduceri de termene. Proiectul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decisiv.
Plenul Senatului a adoptat o propunere legislativă esențială care modifică radical Codul Penal în ceea ce privește infracțiunile legate de minori. Proiectul a fost aprobat cu o largă majoritate: 78 de voturi „pentru”, 31 „împotrivă” și 5 abțineri.
Cea mai vizibilă schimbare terminologică apare chiar la nivelul titlului articolului 374 din Codul Penal, care se transformă din „Pornografie infantilă” în „operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”. Noua abordare pune accentul direct pe agresiune și exploatare, adaptând cadrul legal la standardele moderne de protecție a copiilor.
Pedepse de până la 12 ani de închisoare pentru exploatarea minorilor
Conform formei amendate și adoptate de senatori, legislația devine mult mai restrictivă în zonele de mare gravitate. Procurarea, deținerea, stocarea, distribuirea sau punerea la dispoziție a materialelor cu abuzuri sexuale asupra copiilor vor fi pedepsite cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.
Sancțiunile devin și mai drastice atunci când minorii sunt direct exploatați:
Îndemnarea, recrutarea sau constrângerea unui minor să participe la spectacole cu caracter abuziv se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani.
Pedepsele pentru simpla accesare a acestor materiale cresc de la intervalul actual de 1-3 ani, la 1-5 ani de închisoare.
Sancțiunile pentru participarea la spectacole ce implică abuzuri asupra minorilor se majorează și ele, de la 1-5 ani la 2-7 ani de detenție.
Excepții pentru adolescenți și materiale personale
Proiectul de lege – inițiat în mod transpartinic de un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR și POT – introduce și o serie de filtre menite să evite incriminarea excesivă a tinerilor.
Astfel, textul stabilește că nu constituie infracțiune producerea sau stocarea unor astfel de materiale dacă acestea îl înfățișează exclusiv pe făptuitor și nu sunt create pentru a fi distribuite sau promovate.
De asemenea, legea introduce o clauză de protecție pentru interacțiunile între adolescenți: fapta săvârșită de un minor nu se pedepsește dacă diferența de vârstă dintre el și cel căruia îi trimite solicitarea nu depășește 3 ani, cu condiția ca acțiunea să nu fi generat producerea sau distribuirea publică a materialelor respective. Scopul acestei măsuri este de a păstra un echilibru între fermitatea legii și evitarea pedepsirii penale a unor comportamente specifice vârstei, atunci când nu există intenție de exploatare.
„Modificările clarifică fără echivoc faptul că vorbim despre materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. Legea devine mai fermă acolo unde gravitatea faptelor o impune: producerea sau promovarea unor astfel de abuzuri nu pot fi tratate la fel ca alte forme mai puțin grave”, a explicat deputata Diana Tușa, inițiatoare a proiectului și președinta Comisiei speciale pentru combaterea traficului de persoane.
După votul din Senat, propunerea legislativă va fi trimisă la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.