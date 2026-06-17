Advertising
Advertising
Justitie· 2 min citire
Percheziții de amploare în București și Ilfov: vizate grupările Ștoacă și Toboșarii - SURSE
Percheziții
Publicat17 iun. 2026, 09:48
Actualizat17 iun. 2026, 10:15
Polițiștii și procurorii efectuează miercuri 21 de percheziții în București și județul Ilfov, într-un dosar în care sunt vizate 22 de persoane despre care, potrivit unor surse, s-ar număra membri ai grupărilor Ștoacă și Toboșarii. Ancheta are legătură cu mai multe incidente violente, instrumentate de polițiști, între membrii celor două grupări, care s-ar confrunta pentru controlul unor teritorii.
Citește și
- 20:36George Simion a câștigat procesul cu europarlamentarul Dan Nica
- 18:53CSM trimite o scrisoare explozivă la Bruxelles. Acuzații grave despre o campanie împotriva justiției
- 15:42100 de piei de jder, confiscate la Vama Siret. Un cetățean ucrainean este cercetat de autorități
- 15:07Bărbat trimis în judecată pentru omor calificat după o urmărire violentă cu mașina. Două persoane au murit într-un accident tragic
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News