Percheziții de amploare în București și Ilfov: vizate grupările Ștoacă și Toboșarii - SURSE

Publicat 17 iun. 2026, 09:48 Actualizat 17 iun. 2026, 10:15

Polițiștii și procurorii efectuează miercuri 21 de percheziții în București și județul Ilfov, într-un dosar în care sunt vizate 22 de persoane despre care, potrivit unor surse, s-ar număra membri ai grupărilor Ștoacă și Toboșarii. Ancheta are legătură cu mai multe incidente violente, instrumentate de polițiști, între membrii celor două grupări, care s-ar confrunta pentru controlul unor teritorii.

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