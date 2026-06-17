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Justitie· 2 min citire

Percheziții de amploare în București și Ilfov: vizate grupările Ștoacă și Toboșarii - SURSE

Percheziții

Percheziții

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 09:48
Actualizat17 iun. 2026, 10:15

Polițiștii și procurorii efectuează miercuri 21 de percheziții în București și județul Ilfov, într-un dosar în care sunt vizate 22 de persoane despre care, potrivit unor surse, s-ar număra membri ai grupărilor Ștoacă și Toboșarii. Ancheta are legătură cu mai multe incidente violente, instrumentate de polițiști, între membrii celor două grupări, care s-ar confrunta pentru controlul unor teritorii.

”Astăzi 17 iunie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul Seviciului pentru Acţiuni Speciale, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov şi al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, au pus în executare 21 de mandate de percheziţie domiciliară şi 22 de mandate de aducere/citaţii, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de şantaj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept”, anunţă, miercuri, Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au precizat că, de la începutul anului, mai mulţi bărbaţi, membri ai unui grup, ar fi exercitat, în repetate rânduri, acte de violenţă fizică şi psihică împotriva persoanelor vătămate, cu scopul de a le constrânge să nu se mai deplaseze pe raza a două cartiere din Capitală, considerând că acestea sunt aflate sub influenţa şi controlul grupului respectiv.

”De asemenea, în contextul unei stări conflictuale preexistente, între membrii celor două familii, ar fi fost întreprinse agresiuni fizice şi tratamente degradante şi ar fi fost utilizate arme albe şi neletale, prin acţiunile acestora fiind tulburată grav ordinea şi liniştea publică. Totodată, în cursul anchetei s-a mai stabilit faptul că unul dintre bănuiţi ar fi constrâns, prin ameninţări cu acte de violenţă, alte două persoane, în vederea obţinerii de foloase patrimoniale”, a mai transmis Poliţia Capitalei.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, percheziţiile vizează grupările Ştoacă şi Toboşarii, al căror conflict este generat de lupta pentru teritoriu. Sunt vizate cartierele Ferentari (zona Ştoacă) şi Giurgiului (zona Toboşarii).

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