Semne că organismul tău are nevoie de magneziu: deficitul „invizibil” care îți poate afecta energia și starea de bine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 14:35

Magneziul este unul dintre cele mai importante minerale pentru buna funcționare a organismului, fiind implicat în peste 300 de procese biochimice esențiale. Cu toate acestea, deficitul de magneziu este adesea trecut cu vederea, deoarece simptomele sale pot fi subtile și ușor de confundat cu efectele stresului, oboselii sau ale unui stil de viață agitat.

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