Semne că organismul tău are nevoie de magneziu: deficitul „invizibil” care îți poate afecta energia și starea de bine

Magneziul este unul dintre cele mai importante minerale pentru buna funcționare a organismului, fiind implicat în peste 300 de procese biochimice esențiale. Cu toate acestea, deficitul de magneziu este adesea trecut cu vederea, deoarece simptomele sale pot fi subtile și ușor de confundat cu efectele stresului, oboselii sau ale unui stil de viață agitat.
Specialiștii atrag atenția că lipsa acestui mineral poate influența nivelul de energie, sănătatea musculară, funcționarea sistemului nervos și chiar calitatea somnului.
Oboseala persistentă și lipsa de energie
Unul dintre cele mai frecvente semne ale deficitului de magneziu este senzația constantă de oboseală. Dacă te simți epuizat chiar și după o noapte de somn suficientă, este posibil ca organismul să nu primească cantitatea necesară de magneziu pentru producerea eficientă a energiei.
Magneziul joacă un rol esențial în transformarea alimentelor în energie, iar nivelurile scăzute pot contribui la apariția stării de slăbiciune și a lipsei de vitalitate.
Crampe musculare și spasme involuntare
Contracțiile musculare involuntare, crampele nocturne sau senzația de „tresărire” a mușchilor pot indica un nivel insuficient de magneziu. Acest mineral contribuie la reglarea funcției musculare și nervoase, iar deficitul poate afecta comunicarea dintre nervi și mușchi.
Persoanele active fizic sau cele care transpiră excesiv pot avea un risc mai mare de a pierde magneziu prin transpirație.
Probleme cu somnul
Dificultățile de adormire sau trezirile frecvente în timpul nopții pot fi asociate cu un aport insuficient de magneziu. Mineralul contribuie la reglarea neurotransmițătorilor implicați în relaxare și la menținerea unui ritm normal al somnului.
De aceea, magneziul este adesea recomandat ca parte a strategiilor pentru îmbunătățirea calității odihnei.
Anxietate, iritabilitate și stres accentuat
Magneziul este implicat în funcționarea sistemului nervos și în reglarea răspunsului organismului la stres. Nivelurile scăzute pot favoriza apariția stărilor de nervozitate, anxietate, iritabilitate sau dificultăți de concentrare.
Deși aceste simptome pot avea numeroase cauze, deficitul de magneziu este unul dintre factorii care merită luați în considerare.
Dureri de cap frecvente
Unele studii sugerează că persoanele care suferă de migrene sau dureri de cap recurente pot avea niveluri mai scăzute de magneziu. Mineralul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reglarea circulației sanguine.
Palpitații și tulburări ale ritmului cardiac
Magneziul are un rol important în menținerea funcționării normale a inimii. În anumite cazuri, deficitul poate fi asociat cu palpitații sau senzația că inima bate neregulat. Aceste simptome trebuie însă evaluate de un medic, deoarece pot avea și alte cauze medicale.
Realitatea.NET | Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene în fiecare zi. Nutriționiștii explică beneficiile și posibilele efecte
Amorțeli și furnicături
Lipsa de magneziu poate afecta sistemul nervos și poate provoca senzații de furnicături sau amorțeală la nivelul mâinilor, picioarelor sau feței. Deși aceste manifestări nu sunt întotdeauna cauzate de deficitul mineral, ele pot reprezenta un semnal de alarmă.
Cine este mai expus riscului de deficit
Anumite categorii de persoane sunt mai predispuse la lipsa de magneziu, printre acestea numărându-se:
persoanele care consumă frecvent alimente ultraprocesate;
cei care suferă de afecțiuni digestive care reduc absorbția nutrienților;
persoanele cu diabet;
vârstnicii;
cei care consumă alcool în exces;
persoanele supuse unui nivel ridicat de stres.
Surse naturale de magneziu
Pentru a preveni deficitul, specialiștii recomandă includerea în alimentație a unor surse bogate în magneziu, precum:
semințele de dovleac și floarea-soarelui;
migdalele, nucile și caju;
spanacul și alte legume verzi;
avocado;
fasolea și lintea;
cerealele integrale;
ciocolata neagră cu un conținut ridicat de cacao.
Când este necesar consultul medical
Dacă simptomele persistă sau afectează semnificativ calitatea vieții, este recomandată consultarea unui medic și efectuarea analizelor necesare. Administrarea suplimentelor de magneziu ar trebui făcută la recomandarea unui specialist, deoarece excesul poate avea, la rândul său, efecte nedorite.
Deși este adesea numit „deficitul invizibil”, lipsa magneziului poate avea un impact semnificativ asupra stării generale de sănătate. O alimentație echilibrată și atenția acordată semnalelor transmise de organism pot contribui la menținerea unui nivel optim al acestui mineral esențial.