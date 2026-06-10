Florentin Petre pleacă de la Dinamo. Mesajul clubului după despărțirea de legenda „câinilor”

Sursă: realitatea.net

Florentin Petre, antrenorul secund al FC Dinamo, și-a încheiat colaborarea contractuală cu gruparea bucureșteană. Despărțirea a fost anunțată printr-un mesaj emoționant postat pe pagina de Facebook a clubului, care a subliniat că legătura dintre fostul căpitan și Dinamo depășește cu mult limitele unui contract.

„Astăzi se încheie o colaborare contractuală. Atât", a transmis clubul, adăugând imediat că „poveștile de felul acesta nu funcționează după regulile contractelor”.

„Este una dintre fețele prin care au învățat să recunoască Dinamo: copil al clubului, multiplu campion al României în tricoul nostru, câștigător al Cupei României, participant la turnee finale cu echipa națională și unul dintre cei mai respectați căpitani din istoria modernă a lui Dinamo, Florentin și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în jurul acestui club.

Florentin Petre a plecat de la Dinamo

În ultimii doi ani, dincolo de antrenamente, tactici și ședințe tehnice, a fost una dintre punțile nevăzute care au ținut lucrurile împreună. Legătura dintre un vestiar nou și memoria unui club vechi. Omul care putea explica, dintr-o privire sau dintr-o propoziție, lucruri pe care alții le-ar fi explicat în zece discursuri.”, se arată în mesajul clubului Dinamo București.

FC Dinamo a ținut să precizeze că plecarea lui Florentin Petre nu este una definitivă în sens afectiv.

„Florentin s-a mai întors la Dinamo și, dacă viața și fotbalul vor hotărî asta, se va mai întoarce”, a transmis clubul, încheind mesajul cu o declarație rămasă deja în memoria suporterilor: „Florentin Petre este Dinamo!”.