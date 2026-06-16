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Ruben Amorim, noul antrenor al lui AC Milan. Portughezul semnează cu noua echipă după despărțirea de Manchester United

Ruben Amorim

Ruben Amorim

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 23:23

Fostul antrenor al lui Manchester United, Ruben Amorim, a fost numit marți pe banca tehnică a lui AC Milan, după un sezon dezamăgitor în care „roșii și negrii” au ratat calificarea în UEFA Champions League.

Portughezul în vârstă de 41 de ani preia conducerea tehnică a echipei milaneze în locul lui Massimiliano Allegri, demis după ce Milan a terminat pe locul cinci în Serie A. Potrivit presei italiene, Amorim a semnat un contract pe doi ani.

Amorim a semnat cu Milan pe doi ani

„Știu exact ce înseamnă acest club: istorie, prestigiu și o bază extraordinară de suporteri în întreaga lume. Este o provocare pe care o accept cu mândrie și entuziasm, fiind pe deplin conștient de ceea ce reprezintă aceste culori"” a declarat noul tehnician într-un comunicat oficial al clubului.

Amorim ajunge la Milano după o perioadă dificilă de 14 luni la United, unde nu a reușit să redreseze echipa. Deși coproprietarul Jim Ratcliffe îl descrisese în octombrie drept un „tânăr antrenor excepțional”, încrederea s-a erodat treptat, iar portughezul a fost demis în ianuarie 2026.

Și Milan a traversat o a doua parte de sezon dezastruoasă, câștigând un singur meci din ultimele patru și încheind campionatul cu o înfrângere în fața lui Cagliari. Amorim devine al patrulea antrenor al clubului de la titlul câștigat sub Stefano Pioli, în 2022.

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