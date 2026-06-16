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Sport· 1 min citire
Ruben Amorim, noul antrenor al lui AC Milan. Portughezul semnează cu noua echipă după despărțirea de Manchester United
Ruben Amorim
Fostul antrenor al lui Manchester United, Ruben Amorim, a fost numit marți pe banca tehnică a lui AC Milan, după un sezon dezamăgitor în care „roșii și negrii” au ratat calificarea în UEFA Champions League.
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