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Ai grija de tine· 1 min citire

Terapia țintită care acționează asupra celulelor tumorale

Cancer de prostată

Cancer de prostată

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:42

În unele forme avansate de cancer de prostată, tratamentul trebuie să ajungă cât mai precis la celulele bolnave. Medicina nucleară oferă astfel de opțiuni pentru pacienți selectați.

PSMA cu lutețiu este o terapie cu radioizotopi, utilizată în cancerul de prostată avansat, atunci când celulele tumorale exprimă PSMA, o proteină prezentă frecvent pe suprafața acestora. Substanța administrată se leagă de această țintă și livrează local radiație, cu scopul de a distruge celulele tumorale și de a limita afectarea țesuturilor sănătoase.

Indicația se stabilește după investigații specifice, de obicei inclusiv imagistică PSMA, și depinde de stadiul bolii, tratamentele anterioare și starea generală a pacientului. În ultimii ani, indicațiile pentru terapia cu lutețiu au fost extinse pentru anumite categorii de pacienți cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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