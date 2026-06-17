Terapia țintită care acționează asupra celulelor tumorale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:42

În unele forme avansate de cancer de prostată, tratamentul trebuie să ajungă cât mai precis la celulele bolnave. Medicina nucleară oferă astfel de opțiuni pentru pacienți selectați.

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