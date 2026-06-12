Doliu în fotbal. Un fost mare campion mondial a încetat din viață
Doliu
Brito, fundașul central care a făcut parte din legendara echipă a Braziliei campioană mondială în 1970, a încetat din viață joi, la vârsta de 86 de ani. Anunțul a fost făcut de Confederația Braziliană de Fotbal printr-un comunicat oficial.
„A fost unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului brazilian”, a declarat președintele federației, Samir Xaud.
Născut în 1939 la Rio de Janeiro, Brito a format alături de Piazza unul dintre cele mai solide parteneriate defensive din istoria Cupei Mondiale. Cei doi au contribuit decisiv la cucerirea trofeului în fața Italiei, învinsă cu 4-1 în finală, într-o demonstrație de forță care a rămas în istoria fotbalului mondial.
Cu 46 de selecții pentru Seleção, Brito a fost contemporan cu Pelé și cu căpitanul Carlos Alberto, alături de care a ridicat trofeul Jules Rimet. La nivel de club, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Vasco da Gama, unde a cucerit patru titluri de campioană a statului Rio de Janeiro.
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