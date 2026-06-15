George Bulie, antrenorul care a lansat-o pe Simona Radiș, a murit la 55 de ani. A fost găsit inconștient în biroul său

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 08:40

Lumea canotajului românesc este în doliu. Antrenorul George Bulie, cel care a avut un rol important în începutul carierei marii campioane Simona Radiș, a murit fulgerător, la vârsta de 55 de ani.

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