Un TIR a luat foc în Iași. Cabina camionului a fost cuprinsă complet de flăcări - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Un TIR a luat foc miercuri dimineață în localitatea Horlești. Imaginile surprinse de martori arată cum incendiul se manifestă violent la nivelul cabinei camionului, care a fost cuprinsă complet de flăcări.

Fumul dens s-a ridicat în zonă, iar focul s-a extins rapid în partea din față a vehiculului. Deocamdată, cauzele izbucnirii incendiului nu sunt cunoscute. Autoritățile nu au anunțat până în acest moment dacă există victime sau persoane rănite în urma incidentului. La fața locului au intervenit echipaje pentru stingerea incendiului și pentru asigurarea zonei.

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