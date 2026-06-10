Cine era generalul rus ucis în atentatul cu mașină-capcană de lângă Moscova. O a doua bombă a fost descoperită ulterior

Sursă: Realitatea.net

Un general rus a fost ucis într-un atentat cu mașină-capcană produs în Balașiha, oraș aflat în apropiere de Moscova. Potrivit informațiilor apărute în presa rusă și pe canale de Telegram, victima este Damir Davidov, șeful departamentului de rachete și artilerie din cadrul Ministerului rus al Apărării. Explozia s-a produs marți, într-un cartier rezidențial locuit în principal de militari și familiile acestora. Autoritățile ruse au confirmat decesul generalului la scurt timp după incident.

Dispozitivul exploziv era amplasat sub scaunul șoferului

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, dispozitivul exploziv fusese montat sub scaunul șoferului și avea o putere estimată la 300–400 de grame echivalent TNT. Anchetatorii ruși au transmis că explozia s-a produs în timp ce un autoturism BMW X3 circula în apropierea unui bloc de locuințe. Mai mulți martori au încercat să îl ajute pe șofer imediat după deflagrație. Autoritățile au anunțat însă că victima a murit pe loc.

O a doua mașină-capcană a fost descoperită la Moscova

Presa rusă a relatat că autoritățile au descoperit și detonat controlat o a doua mașină-capcană în sud-vestul Moscovei. Sursele locale susțin că dispozitivul ar fi fost pregătit pentru un alt atac. În urma atentatului, serviciul rus de securitate FSB ar fi întărit măsurile de protecție pentru ofițerii militari de rang înalt. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit detalii despre posibili suspecți, potrivit The Guardian.

Cartier construit pentru militarii ruși

Atentatul a avut loc în cartierul Aviatorov din Balașiha, o zonă construită inițial pentru personalul militar rus. Locuințele din acest cartier au fost oferite veteranilor, pensionarilor militari și familiilor militarilor activi. Zona este cunoscută pentru nivelul ridicat de securitate și pentru prezența numeroșilor angajați ai Ministerului Apărării. Incidentul ridică semne de întrebare privind vulnerabilitatea acestor comunități considerate până acum bine protejate.