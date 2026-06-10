Administrația Trump presează Europa să impună restricții de călătorie privind Ebola înaintea Cupei Mondiale

Sursă: realitatea.net

Administrația Trump le-a cerut statelor europene să introducă restricții de călătorie pentru persoanele care au vizitat zone afectate de epidemia de Ebola, în contextul în care Cupa Mondială urmează să înceapă joi în SUA, Canada și Mexic.

Washingtonul a transmis pe 1 iunie o declarație diplomatică oficială prin care îndemna țările europene să acționeze în acest sens, potrivit unui diplomat al Uniunii Europene cu sediul în Africa și unei a doua surse familiarizate cu situația. Statele membre UE nu au răspuns solicitării, a precizat diplomatul. Uniunea Europeană nu a oferit imediat un comentariu.

Persoanele fără cetățenie americană care au călătorit în Congo, Uganda sau Sudan sunt interzise în SUA

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a emis luna trecută un ordin care interzice intrarea pe teritoriul american a persoanelor fără cetățenie americană ce au tranzitat Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile. Cetățenii americani care revin din aceste zone sunt obligați să aterizeze în aeroporturi selectate, unde sunt supuși unor controale medicale.

Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că virusul Ebola nu trebuie să ajungă pe teritoriul SUA. Un oficial al Departamentului de Stat a declarat, sub anonimat, că restricțiile de călătorie, combinate cu angajamentele financiare americane, demonstrează că Washingtonul a „intensificat” eforturile de protecție împotriva tulpinii Bundibugyo, declarată urgență de interes internațional de către Organizația Mondială a Sănătății.

„Alte țări trebuie să-și facă partea pentru a se asigura că această epidemie nu se răspândește mai departe. Este nevoie de acțiune acum. Aceasta include contribuții financiare și implementarea unor restricții de bun-simț privind călătoriile din zona afectată”, a afirmat oficialul.

De asemenea, acesta a adăugat că diplomații americani colaborează cu parteneri din întreaga lume pentru a coordona răspunsul, inclusiv în vederea protejării „milioanelor de vizitatori, fani, sportivi și turiști” așteptați la Cupa Mondială.

Administrația Trump a livrat 150 de tone de materiale medicale

Rubio și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat marți telefonic despre gestionarea epidemiei, a anunțat Departamentul de Stat. „Prioritatea noastră rămâne protejarea sănătății poporului american și prevenirea ajungerii acestei epidemii pe teritoriul nostru", a declarat purtătorul de cuvânt Tommy Pigott.

Administrația Trump, criticată anterior pentru desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională și reducerea fondurilor de ajutor extern, susține că a livrat 150 de tone de materiale medicale și a promis peste 200 de milioane de dolari țărilor afectate, devenind astfel cel mai mare contribuitor financiar la combaterea actualei epidemii de Ebola.