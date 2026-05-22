STB introduce „ciocanul cu alarmă” în noile vehicule. Măsură anti-furt după valul de incidente și nemulțumiri ale călătorilor - VIDEO

În contextul unor controverse tot mai dese legate de modificările de trasee, reducerea numărului de mijloace de transport și acuzațiile privind furturi de combustibil, Societatea de Transport București introduce un nou sistem de securizare a echipamentelor de urgență din mijloacele de transport în comun.

Măsura vizează în special ciocanele destinate spargerii geamurilor în caz de urgență, după ce au existat situații în care acestea ar fi fost sustrase din autobuze și troleibuze.

„Suveniruri” din transportul public, ținta noilor măsuri

Reprezentanții STB spun că există cazuri în care unii călători au încercat să ia ca „amintire” diverse elemente din vehiculele de transport, inclusiv dispozitivele de siguranță montate lângă geamuri.

Printre acestea se numără și ciocanele de urgență, folosite pentru spargerea geamurilor în situații critice, care în unele cazuri ar fi dispărut din vehicule.

Ciocan de urgență cu alarmă și cablu de siguranță

Odată cu introducerea noilor troleibuze și autobuze, sistemul de siguranță a fost actualizat. Ciocanele de spargere a geamurilor sunt acum prevăzute cu un cablu de prindere, iar detașarea lor din suport declanșează automat o alarmă integrată.

Scopul sistemului este prevenirea furtului și descurajarea utilizării necorespunzătoare a echipamentelor de siguranță.

Alarmă inclusă și în cabina șoferului

Mecanismul nu este limitat doar la zona pasagerilor. Și ciocanul aflat în cabina șoferului este conectat la același sistem de alarmă, astfel încât îndepărtarea sa din suport activează imediat semnalul sonor.

Măsura este parte dintr-un set mai amplu de schimbări tehnice implementate pe noile vehicule, menite să reducă pierderile de echipamente și să crească siguranța în exploatare.