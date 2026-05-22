Polonia recunoaște căsătoriile gay din UE, după decizia CJUE. România, vizată de o hotărâre similară a CEDO

Sursă: Realitatea.net

Birourile de stare civilă din Polonia sunt obligate să înregistreze căsătoriile între persoane de același sex contractate în alte state membre ale Uniunii Europene, a anunțat vineri ministrul de interne Marcin Kierwinski, după ce a semnat un ordin în acest sens.

„Hotărârile judecătorești sunt întotdeauna puse în executare”, a scris Kierwinski pe platforma X, după o decizie istorică a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Primăria din Varșovia a recunoscut pentru prima dată o căsătorie între doi bărbați

Ordinul vine în contextul unui caz de referință: săptămâna trecută, primăria din Varșovia a recunoscut pentru prima dată o căsătorie între doi bărbați, încheiată la Berlin în 2018.

Cuplul a fost nevoit să se adreseze CJUE după ce autoritățile poloneze au refuzat inițial înregistrarea în registrul civil, invocând Constituția poloneză, care definește căsătoria drept o uniune exclusiv între un bărbat și o femeie.

CJUE a hotărât în noiembrie că statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex contractate într-un alt stat membru, în temeiul libertății de circulație.

Judecătorii au subliniat că cetățenii Uniunii trebuie să aibă certitudinea că își pot continua viața de familie în orice țară membră. În martie, Curtea Administrativă Supremă a Poloniei a transpus această decizie în legislația națională.

Ordinul semnat de Kierwinski va intra în vigoare în termen de trei luni de la publicarea sa și va fi obligatoriu pentru toate birourile de stare civilă. CJUE a precizat totuși că Polonia nu este obligată să introducă căsătoria între persoane de același sex în legislația națională, ci doar să recunoască uniunile încheiate în alte state membre.

România, în aceeași situație

Subiectul este relevant și pentru România. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunțat o hotărâre prin care România trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex, în urma dosarului Buhuceanu și Ciobotaru și alte 20 de familii împotriva României.