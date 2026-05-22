Român, tatăl a doi copii, mort în fața unui pub din Dublin din cauza brutalității agenților de securitate

Sursă: The Journal

Un român stabilit în Irlanda a murit după un incident produs în fața unui pub din Dublin, în zona Temple Bar, în urma căruia a fost imobilizat la sol de personalul de securitate. Ancheta medico-legală a stabilit că decesul a fost provocat de compresia manuală a gâtului, în timp ce victima se afla în poziție culcată, cu fața în jos.

Potrivit informațiilor publicate de The Journal , bărbatul a fost identificat ca fiind Dan Andrei Alexuc, în vârstă de 41 de ani, căsătorit, tată a doi copii, care locuia în Newcastle, comitatul Dublin și lucra ca manager de echipă la compania Circet.

Incident în zona Temple Bar, în noaptea de decembrie

Evenimentul s-a petrecut în primele ore ale zilei de 14 decembrie 2025, după ce bărbatul ar fi participat la o petrecere de Crăciun. Poliția irlandeză a fost chemată în jurul orei 01:00 în zona Essex Street East, în urma unor sesizări privind tulburarea ordinii publice în apropierea unui local.

La sosirea agenților, românul era deja imobilizat la sol de personalul de securitate al pubului, potrivit informațiilor comunicate în cadrul anchetei. Ulterior, starea acestuia s-a deteriorat, iar un echipaj medical aflat în zonă a intervenit de urgență.

Transport la spital și declararea decesului

Dan Andrei Alexuc a fost transportat la St James’s Hospital, unde decesul a fost declarat oficial la ora 01:55.

În fața Tribunalului medico-legal din Dublin, soția sa, Adela Alexuc, a declarat că a identificat trupul neînsuflețit în departamentul de urgențe al spitalului, în cadrul procedurilor legale.

Concluziile autopsiei: compresie la nivelul gâtului

În cadrul anchetei medico-legale, s-a precizat că autopsia a indicat drept cauză a morții „compresie manuală a gâtului în timp ce era imobilizat în poziție culcat cu fața în jos”.

Responsabila anchetei, Myra Cullinane, a transmis că medicul legist de stat SallyAnne Collis a menționat și alți factori care au contribuit la deces, inclusiv intoxicația acută cu alcool și o boală cardiacă hipertensivă.

Ancheta continuă, cu posibile acuzații penale

Procedura a fost amânată la solicitarea detectivului inspector Damien Kelly, în baza prevederilor din „Coroners Act”, întrucât autoritățile analizează posibilitatea declanșării unor proceduri penale privind circumstanțele incidentului.

Potrivit anchetatorilor, dosarul urmează să fie transmis către Directorul Procuraturii Publice, instituția care va decide dacă vor fi dispuse măsuri suplimentare.

Investigație separată privind acțiunea poliției

Cazul a fost sesizat și către Fiosrú, instituția independentă care investighează conduita forțelor de ordine și care era cunoscută anterior sub denumirea de Garda Síochána Ombudsman Commission.

Reprezentanta instituției, Maria Nicholson, a primit aprobarea pentru a obține o copie a raportului de autopsie. Ancheta vizează exclusiv modul de intervenție al polițiștilor, nu și comportamentul altor persoane implicate în incident.

Reacții și evoluția dosarului

În cadrul audierilor, reprezentanții medico-legali au transmis condoleanțe familiei, menționând că aceasta a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă.

Cererea de amânare a fost acceptată, iar cazul urmează să fie reluat la data de 18 noiembrie, în cadrul procedurilor judiciare aflate în desfășurare.