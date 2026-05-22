Haos pe calea ferată. Trenurile București – Târgu Mureș și Brașov – Iași, blocate după ce un copac a căzut peste o locomotivă și a paralizat magistrala

Circulația feroviară a fost oprită vineri seara pe Magistrala 400, după ce un copac s-a prăbușit peste o locomotivă de marfă, incident care afectează direct trenurile de pasageri care circulă pe rutele București Nord – Târgu Mureș și Brașov – Iași.

Situația a dus la blocarea traficului feroviar pe un segment important de infrastructură, iar mai multe garnituri sunt oprite în stații până la remedierea problemei și repunerea sub tensiune a liniei de contact.

Incident pe Magistrala 400: locomotivă avariată și linie scoasă de sub tensiune

Potrivit Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, incidentul s-a produs pe intervalul Izvoru Oltului – Izvoru Mureșului – Voşlăbeni, în zona kilometrului feroviar 128+700, unde un copac căzut a lovit o locomotivă a unui tren de marfă.

Impactul a provocat avarierea ambelor pantografe ale vehiculului, ceea ce a dus automat la scoaterea de sub tensiune a liniei de contact. În condițiile în care zona este deservită de linie simplă, circulația a fost complet întreruptă până la eliberarea gabaritului și remedierea infrastructurii.

Trenuri de pasageri blocate în trafic

Blocajul feroviar afectează în prezent mai multe trenuri de călători, printre care IR 1645, care circulă pe ruta București Nord – Târgu Mureș, și IR 1543, pe relația Brașov – Iași, ambele operate de SNTFC CFR Călători.

În funcție de durata intervențiilor, autoritățile feroviare nu exclud posibilitatea ca și alte trenuri de pe magistrală să înregistreze întârzieri sau modificări de traseu.

Intervenții în desfășurare pentru reluarea circulației

Echipele de intervenție ale administratorului infrastructurii feroviare lucrează pentru îndepărtarea copacului și readucerea locomotivei în afara gabaritului de circulație, precum și pentru repunerea sub tensiune a liniei electrice.

Reprezentanții CFR SA au transmis că se depun toate eforturile pentru reluarea circulației în condiții de siguranță, atât pentru trenurile de marfă, cât și pentru cele de călători, afectate de acest incident.