Stelian Tănase, atac fără precedent la adresa PNL: „V-ați lăsat aserviți de Iohannis și ați mers să lingeți clanțele”

Sursă: Realitatea.net

Istoricul și publicistul Stelian Tănase a lansat vineri o critică devastatoare la adresa Partidului Național Liberal, chiar în cadrul unei dezbateri organizate de PNL. Tănase a acuzat că liberalii s-au transformat într-un „partid de mâna a doua”, subordonat fostului președinte Klaus Iohannis, și a cerut eliminarea din partid a celor responsabili de această perioadă.

Stelian Tănase: „V-ați dat demisia moral”

„Ar trebui să faceți această discuție despre ce prostii ați făcut în ultimii zece ani. Cum v-ați lăsat aserviți de Iohannis, cum v-ați dus pe acolo să lingeți clanțele ca să vă dea un job, un minister, o afacere ori ceva”, a declarat Tănase, fără menajamente.

El a acuzat că reprezentanți ai PNL mergeau la Cotroceni și se întorceau la ședințele de partid transmiând că „așa a spus domnul președinte”, sugerând că deciziile se luau în afara structurilor partidului. „V-ați dat demisia, în primul rând moral, și v-ați făcut un fel de partid prezidențial, dar de ăla de clasa a doua. Cum car eu câinele după mine pe stradă”, a adăugat acesta.

Reproș direct: „Erai scândură, erai de lemn?”

Tănase a întrebat retoric cum au reacționat liderii PNL atunci când veneau „ordinele de la Cotroceni”: „Ai ridicat lăbuța? Ai fost de acord când s-a discutat în partid că suntem de acord cu ce a zis domnul președinte? Erai scândură, erai de lemn? Nu erai o conștiință, nu erai un vot?”

Tănase cere ferm demisii din PNL

Publicistul a mers mai departe și a cerut explicit sancționarea și eliminarea din partid a celor implicați în aceste decizii. „Trebuie să îi dați afară și să îi sancționați pe cei care au fost cel mai mult implicați. Cei care sunt responsabili trebuie eliminați, pentru că vor repeta aceleași jocuri. Dacă vreți să aveți un partid cât de cât curat, trebuie să vă debarasați de ei”, a transmis Stelian Tănase.