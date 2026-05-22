MAI, în alertă înaintea concertului Max Korzh. Autoritățile mobilizează efective suplimentare

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a participat vineri la o ședință operativă a conducerii MAI, dedicată planificării, organizării, coordonării și desfășurării misiunilor care revin structurilor MAI în contextul concertului susținut sâmbătă, pe Arena Națională, de artistul din Belarus Max Korzh, eveniment la care este estimată participarea a peste 40.000 de persoane.

Potrivit unui comunicat al MAI, având în vedere amploarea evenimentului, numărul mare de participanți și particularitățile operative evaluate de structurile competente, ministrul a solicitat o abordare integrată, preventivă și coordonată, astfel încât siguranța publicului, menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor antisociale să fie asigurate la un nivel adecvat.



Predoiu a cerut tuturor structurilor implicate să acționeze unitar, să asigure capacitatea operațională necesară și să acorde o atenție specială măsurilor de prevenție, inclusiv în ceea ce privește combaterea traficului și consumului de droguri, gestionarea fluxurilor mari de persoane și intervenția rapidă în cazul apariției unor situații care pot afecta siguranța participanților.



'Prioritatea Ministerului Afacerilor Interne este siguranța cetățenilor. Un eveniment de asemenea amploare trebuie gestionat prin coordonare, prevenție și capacitate operațională adecvată. Cer tuturor colegilor să trateze cu maximă seriozitate toate aspectele operative, să acționeze integrat și să fie pregătiți pentru orice situație care poate apărea. De asemenea, vă cer să vă asigurați că toți colegii aflați în teren beneficiază de condițiile operaționale și logistice necesare pentru a-și desfășura activitatea în siguranță, eficient și profesionist. Protejarea cetățenilor începe cu asigurarea condițiilor adecvate pentru cei care sunt în prima linie a misiunii', a transmis Cătălin Predoiu.



Misiunile vor fi desfășurate în sistem integrat, cu participarea structurilor de ordine publică, poliție, prevenire și intervenție, precum și prin cooperare cu partenerii instituționali interni și externi, acolo unde situația operativă o impune.



În dispozitiv vor fi integrate inclusiv echipaje canine și ecvestre, alături de celelalte structuri operative ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru asigurarea ordinii publice, prevenirea incidentelor și sprijinirea intervenției rapide în zonele de interes operativ, arată MAI.

Recomandările MAI

Ministerul Afacerilor Interne recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine, să se prezinte din timp la locul evenimentului, să evite introducerea de obiecte interzise, să manifeste un comportament responsabil și să semnaleze imediat forțelor de ordine orice situație care poate pune în pericol siguranța persoanelor.



O atenție specială este recomandată părinților și însoțitorilor care participă la eveniment împreună cu minori. Aceștia sunt sfătuiți să supravegheze permanent copiii, să stabilească dinainte un punct de întâlnire în cazul separării de grup și să solicite sprijinul forțelor de ordine ori de câte ori este necesar.



Ministerul Afacerilor Interne va acționa pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții de siguranță, cu respectarea drepturilor participanților și cu aplicarea fermă a legii în situațiile care impun intervenția autorităților, precizează sursa citată.