Traian Băsescu, întâlnire de taină cu foști lideri PDL: „Nu mă ocup cu pus premieri” - VIDEO

Traian Băsescu a participat la o întâlnire cu foști lideri ai PDL, la Timișoara. Acesta a negat informațiile conform cărora ar negocia un pol politic pentru Nicușor Dan sau numirea ca premier a lui Eugen Tomac.

„M-au invitat foști primari, foști membri PDL, și m-am întâlnit cu ei cu plăcere, dar fără niciun obiectiv politic”, a declarat Traian Băsescu. Întrebat dacă a negociat cu președintele Nicușor Dan numirea în funcția de premier a lui Eugen Tomac, fostul președinte a negat: „Nu, nu, nu mă ocup cu pus premieri.”