Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Traian Băsescu, întâlnire de taină cu foști lideri PDL: „Nu mă ocup cu pus premieri” - VIDEO
22 mai 2026, 23:32
Traian Băsescu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Traian Băsescu a participat la o întâlnire cu foști lideri ai PDL, la Timișoara. Acesta a negat informațiile conform cărora ar negocia un pol politic pentru Nicușor Dan sau numirea ca premier a lui Eugen Tomac.
„M-au invitat foști primari, foști membri PDL, și m-am întâlnit cu ei cu plăcere, dar fără niciun obiectiv politic”, a declarat Traian Băsescu.
Întrebat dacă a negociat cu președintele Nicușor Dan numirea în funcția de premier a lui Eugen Tomac, fostul președinte a negat: „Nu, nu, nu mă ocup cu pus premieri.”
Citește și:
- 23:17 - Mark Rutte confirmă că Zelenski a fost invitat la summitul NATO de la Ankara: „Va fi acolo"
- 23:11 - OZN doborât de un F-16 deasupra SUA - Pentagonul publică imagini care stârnesc controverse uriașe
- 23:05 - Cum s-a spălat Ilie Bolojan pe mâini în toate scandalurile de corupție din jurul lui. Documentar Realitatea Plus
- 22:37 - MAI, în alertă înaintea concertului Max Korzh. Autoritățile mobilizează efective suplimentare
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News