Mark Rutte confirmă că Zelenski a fost invitat la summitul NATO de la Ankara: „Va fi acolo"

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a confirmat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat să participe la summitul anual al Alianței Nord-Atlantice, care va avea loc la Ankara.

„L-am invitat deja. Va fi acolo”, a declarat Rutte în cadrul unei conferințe de presă susținute după întâlnirea miniștrilor de externe la Stockholm, potrivit Euronews .

Participare limitată, spre deosebire de 2024

Prezența lui Zelenski la summitul de anul acesta vine cu rezerve. La ediția de la Haga, din 2025, invitația liderului ucrainean fusese restricționată la cererea administrației Trump, care a insistat să mute accentul de pe războiul din Ucraina, promovând drept obiectiv central al summitului cheltuielile de apărare de 5% din PIB.

Rămâne neclar câte sesiuni private ale summitului de la Ankara va putea frecventa Zelenski în acest an.

Situația contrastează puternic cu summitul din 2024, când, sub administrația Biden, Zelenski fusese oaspete de onoare. Atunci, aliații oferiseră Kievului garanții că Ucraina se află pe o „cale indestructibilă" către aderarea la NATO — garanții pe care actuala administrație americană nu le-a mai reiterat.

Context diplomatic

Întâlnirea miniștrilor de externe de la Stockholm din această săptămână a fost considerată o etapă-cheie în pregătirea summitului liderilor de la Ankara. Pe marginea acesteia, secretarul de stat american Marco Rubio a reiterat nemulțumirea Casei Albe față de refuzul aliaților NATO de a se alătura SUA și Israelului în conflictul cu Iranul.