Imagini șocante de la un majorat: Consilier local, implicat într-o bătaie cu sărbătoriții și invitații

O petrecere de majorat dintr-un restaurant din județul Prahova s-a transformat într-un câmp de luptă. Un consilier local a fost protagonistul unor scene de o violență rară, după ce s-a luat la bătaie cu mai mulți tineri în mijlocul evenimentului. Imaginile socante au devenit rapid virale, iar spiritele au fost cu greu potolite.

Momentul violenței, filmat de martori

Întreaga scenă a fost surprinsă de martori, care au filmat momentele de haos cu telefoanele mobile. În imagini se distinge clar cum consilierul local intervine în conflict și începe să îi lovească pe tineri, în timp ce aceștia reacționează violent și ripostează.

S-au atacat cu pahare sparte

Pe măsură ce conflictul a escaladat, agresiunile au căpătat o turnură extrem de periculoasă. Potrivit datelor din anchetă, protagoniștii au folosit inclusiv pahare sparte pe post de arme albe, provocându-și reciproc răni grave în timpul scandalului.

Dosare penale după audieri

Intervenția rapidă a oamenilor legii a dus la aplanarea conflictului. Toți cei implicați în altercație au fost identificați de polițiști și conduși direct la audieri pentru a da explicații. În cauză, autoritățile au deschis deja dosare penale și continuă cercetările pentru a stabili vinovăția fiecărui participant.