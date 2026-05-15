Scandal în Timiș: bărbat cercetat pentru ultraj după ce și-a amenințat tatăl și s-a baricadat cu cei trei copii în curte

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat în vârstă de 31 de ani din județul Timiș este cercetat penal pentru trei infracțiuni de ultraj, după un incident violent în care și-ar fi amenințat tatăl și ar fi opus rezistență polițiștilor, în prezența celor trei copii ai săi. Situația a necesitat intervenția forțelor speciale și a unui negociator.

Oamenii legii au intervenit de urgență

Cazul a avut loc în localitatea Cliciova, comuna Bethausen, unde polițiștii din cadrul Poliției Orașului Făget și ai Secției 10 Poliție Rurală Făget au fost solicitați să intervină în urma unui conflict izbucnit într-o familie.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, un bărbat de 61 de ani a sesizat autoritățile că fiul său ar fi adresat amenințări cu acte de violență atât lui, cât și altor membri ai familiei.

La sosirea polițiștilor, bărbatul reclamat se afla în curtea imobilului împreună cu cei trei copii ai săi. În momentul în care agenții au încercat să poarte discuții pentru calmarea situației, acesta ar fi refuzat să coopereze și ar fi devenit agresiv verbal, scoțând la un moment dat un cuțit și adresând amenințări.

Situația a escaladat rapid, motiv pentru care autoritățile au solicitat sprijinul unui negociator și al echipajelor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș.

Agresorul a fost dus la secție

Pe durata intervenției, bărbatul s-ar fi folosit de prezența copiilor săi pentru a împiedica intervenția polițiștilor, fără însă a le provoca răni sau a exercita violență asupra acestora. În urma negocierilor, forțele de ordine au reușit în final să îl imobilizeze și să îl conducă la sediul poliției pentru audieri.

Ulterior, soția și cei trei copii au fost evacuați în siguranță din curtea imobilului de către polițiști.

Familia a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu, precum și formularea unei plângeri pentru amenințare.

În paralel, procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget s-a sesizat din oficiu, deschizând o anchetă pentru trei fapte de ultraj. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Autoritățile au informat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru evaluarea situației minorilor și luarea eventualelor măsuri de protecție.

Potrivit polițiștilor, nicio persoană implicată în incident nu a fost răn