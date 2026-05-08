Haos în București. Restricții majore de trafic în weekend – HARTĂ

Traficul din centrul Capitalei va fi dat peste cap în acest weekend, iar șoferii sunt avertizați să se aștepte la blocaje serioase pe mai multe artere principale și străzi adiacente. Numeroasele evenimente programate în cele două zile vor crea un nivel ridicat de aglomerație, cu devieri, restricții și timpi mari de așteptare în zonele-cheie ale orașului.

„Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026” se desfășoară în zilele de sâmbătă și duminică. Traficul va fi restricționat, temporar, pe traseul alergătorilor, iar Poliția Română recomandă următoarele rute ocolitoare:

SÂMBĂTĂ (între orele 7:30 – 15:00);

Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărăşeşti – Bd. Dimitrie Cantemir – Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Universităţii – Bd. Carol;

Bd. Regina Maria – Bd. Tudor Vladimirescu – Şos. Panduri.

DUMINICĂ (între orele 7:30 – 14:00)

Brigada Rutieră recomandă următoarele rute ocolitoare:

Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Universităţii – Piaţa Romană – Piaţa Victoriei – Bd. Aviatorilor – Piaţa Charles de Gaulle – Bd. Constantin Prezan – Piaţa Arcul de Triumf – Bd. Regele Mihai I – Piaţa Presei Libere sau Bd. Aviatorilor – Str. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – DN 1;

Şos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Pasajul Bucur Obor – Şos. Ştefan cel Mare;

Şos. Viilor – Şos. Progresului – Şos. Grozăveşti – Pasajul Basarab – Bd. Ion Mihalache – Piaţa Arcul de Triumf;

Şos. Bucureşti-Ploieşti – Bd. Aerogării – Str. Aviator Alexandru Şerbănescu;

Str. Barbu Văcărescu – Şos. Ştefan cel Mare – Pasajul Bucur Obor – Şos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Şos. Mihai Bravu – Calea Vitan – Şos. Vitan Bârzeşti – Şos. Olteniţei;

Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărăşeşti – Bd. Dimitrie Cantemir – Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Universităţii – Bd. Carol I;

Şos. Nicolae Titulescu – Pasajul Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Şos. Ştefan cel Mare;

Pasajul Basarab – Bd. Banu Manta – Bd. Ion Mihalache – Bd. Alexandru Averescu – Piaţa Arcului de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Calea Dorobanţi – Şos. Ştefan cel Mare.

Sâmbătă și duminică, între orele 10:00 – 23:00, se va desfășura evenimentul „Bucharest Food Truck Festival”, pe Șos. Pavel D. Kiseleff. Ca urmare, traficul rutier pe Șos. Pavel D. Kiseleff, între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, va fi restricționat, fără afectarea intersecțiilor, precum și pe Str. Monetăriei, cu devierea traficului pe arterele adiacente.

De asemenea, va fi restricţionat accesul în alveolele de pe Şos. Kiseleff.

Brigada Rutieră recomandă ca rute alternative:

Şos. Pavel D. Kiseleff – Arcul de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Piaţa Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piaţa Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piaţa Universităţii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Unirii – Splaiul Independenţei;

Şos. Pavel D. Kiseleff – Arcul de Triumf – Str. Alexandru Constantinescu – Bd. Ion Mihalache – Str. Buzeşti – Str. Berzei.

Marș pro-Europa de 9 mai, cu ocazia Zilei Europei

Adunarea publică va avea loc următorul program: