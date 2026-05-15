Bărbat din Cluj, arestat pentru tentativă de omor după ce și-ar fi înjunghiat soția. Fiica celor doi a sunat disperată la 112

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce și-ar fi atacat soția cu un obiect tăietor-înțepător în locuința familiei. Alarma a fost dată chiar de fiica celor doi, care a apelat numărul de urgență 112.

De la ce a pornit conflictul?

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Cluj, incidentul violent s-a petrecut joi seară, iar la fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție și medici.

În locuință, polițiștii au găsit o femeie de 43 de ani în stare de inconștiență, prezentând răni grave în zona toracică. Anchetatorii susțin că leziunile ar fi fost provocate cu un obiect tăietor-înțepător.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri și investigații suplimentare.

În urma cercetărilor și a probelor administrate, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 46 de ani, acesta fiind cercetat pentru violență în familie în forma tentativei de omor.

Ulterior, judecătorii de la Tribunalul Cluj-Napoca au decis arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile.

În paralel, polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu pentru cei doi copii ai familiei, un băiat și o fată, conform prevederilor legale privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Ancheta este coordonată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj și continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs atacul violent.