Incendiu devastator în Munții Retezat, o cunoscută cabană-refugiu a fost distrusă

Un incendiu de proporții a izbucnit la o cabană-refugiu din Munții Retezat, aflată la peste 1.600 de metri altitudine și frecventată de turiștii care parcurg traseele montane din zonă.

Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă, deoarece autospecialele nu au putut ajunge până la cabană, iar echipele de salvatori au fost nevoite să urce pe jos, a transmis Salvamont Hunedoara.

Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă construcția a fost distrusă complet de flăcări. Cabana era un punct important de oprire pentru turiștii care urcau spre Lacul Bucura și principalele vârfuri ale masivului Retezat.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită de anchetatori.