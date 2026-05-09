Val de concedieri în România. Mii de oameni vor fi dați afară din sociețăți și companii de stat

Sursă: Realitatea PLUS

Urmează concedieri masive în marile companii. Societatea de Transport București va disponibiliza sute de angajați, pentru a reduce pierderile, iar șantierul Damen Mangalia se pregătește să concedieze peste 1.000 de salariați.

STB pregătește disponibilizarea a aproape 800 de angajați pentru a reduce pierderile și datoriile companiei, vorbim inclusiv despre plăți compensatorii și restructurări, potrivit Realitatea Plus.

În același timp, Damen Mangalia se pregătește să concedieze peste 1.000 de salariați după intrarea șantierului naval în faliment și activitatea a fost suspendată. Angajații vor primi salarii compensatorii.

Și industria auto este extrem de afectată de impactul recesiunii tehnice în care a intrat România, iar companii precum Dacia, parte din Renault Group, au anunțat programe de plecări voluntare care pot ajunge la aproximativ 1.000–1.200 de angajați