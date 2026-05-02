Război în Orientul Mijlociu: Iranul a executat doi bărbați acuzați de spionaj pentru Israel

Sursă: Realitatea.net

Autoritățile din Iran au anunțat executarea a doi bărbați acuzați că ar fi colaborat cu Israel, într-un caz de spionaj legat de transmiterea unor informații sensibile.

Cei doi, Yaghoub Karimpour și Nasser Bakarzadeh, au fost condamnați pentru că ar fi furnizat date către serviciul de informații Mossad. Potrivit presei iraniene, Karimpour ar fi transmis informații directe unui ofițer Mossad, în timp ce Bakarzadeh ar fi avut rolul de a colecta date despre oficiali guvernamentali și religioși.

De asemenea, acesta din urmă ar fi obținut informații despre obiective strategice, inclusiv din zona sitului nuclear de la Natanz nuclear facility. Cei doi au fost executați prin spânzurare, după ce au fost găsiți vinovați de colaborare informativă cu Israelul. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre anchetă sau despre modul în care au fost obținute probele.

Seria execuțiilor continuă în cazuri de spionaj

Acest caz nu este singular. Cu aproximativ două săptămâni înainte, alte două persoane acuzate de spionaj în favoarea Israelului au fost, de asemenea, executate. Astfel de măsuri vin pe fondul tensiunilor ridicate din regiune și al suspiciunilor privind activități de spionaj în jurul unor obiective sensibile.