Decizie controversată. Premierul Ungariei, Peter Magyar, și-a pus cumnatul șef la Justiție

Proaspăt alesul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a luat o decizie cel puțin controversată. Și-a numit cumnatul în funcția de ministru al justiției, continuând astfle „tradiția” nepotismului practicată și de fostul premier maghiar.

Péter Magyar , liderul Partidului Tisza , a oficializat desemnarea cumnatului său, Márton Mellétheti-Barna, pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul cabinet. Anunțul a stârnit imediat controverse în spațiul public maghiar, având în vedere că noua forță politică și-a construit discursul tocmai pe critica nepotismului și pe promisiunea unei meritocrații riguroase, opuse rețelelor de influență personală.

Ascensiunea politică și legăturile de familie

Márton Ádám Mellétheti-Barna nu este o figură nouă în anturajul liderului Tisza, acesta servind anterior ca reprezentant legal al partidului și preluând recent conducerea asociației „Fii pentru Schimbare”. Relația dintre cei doi este una de lungă durată, fiind colegi de facultate la Universitatea Catolică Pázmány Péter, legătură care s-a transformat în una de rudenie în toamna anului 2025, când avocatul s-a căsătorit cu sora lui Péter Magyar. Această proximitate familială a atras critici din partea publicației Ellenpont, care compară logica numirii cu practicile guvernelor de stânga de dinainte de 2010, unde rețelele de familie prevalau în fața separării clare între politic și mediul privat.

Profilul profesional al viitorului ministru

Dincolo de controversele legate de afinități, Mellétheti-Barna are o carieră solidă în domeniul juridic, fiind titularul propriei firme de avocatură și având în palmares experiență internațională la prestigioasa casă de avocatură Freshfields. Ales membru al Adunării Naționale în urma alegerilor din 2026, acesta a devenit o prezență constantă la negocierile parlamentare de nivel înalt, fiind văzut deseori alături de Péter Magyar și de viitorul ministru de Interne, Gábor Pósfa. Confirmarea sa oficială în funcția de ministru al Justiției, pe 30 aprilie 2026, vine într-un moment în care Partidul Tisza încearcă să își consolideze echipa guvernamentală în vederea discuțiilor cruciale de la Bruxelles.

Contradicția dintre promisiunile electorale și numirile oficiale

Desemnarea unui membru al familiei într-o poziție cheie de control, precum Justiția, pune Partidul Tisza într-o lumină defensivă față de așteptările propriului electorat. Criticii subliniază că partidul a câștigat capital politic tocmai prin promisiunea că performanța și responsabilitatea vor înlocui sistemul „conexiunilor între frați și șefi”. În timp ce Péter Magyar își continuă agenda internațională, vizând deblocarea fondurilor europene și respectarea drepturilor minorităților maghiare din afara granițelor, pe plan intern, numirea cumnatului său rămâne un subiect sensibil, fiind interpretată de o parte a presei ca o revenire la vechile metode de organizare a puterii prin intermediul rețelelor de proximitate familială.