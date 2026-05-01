Mister într-un sat din Slovacia: zgomote ciudate dintr-un mormânt au stârnit panică printe locuitori

Sursă: Realitatea.net

O familie îndoliată susține că a auzit bătăi și sunete neobișnuite venind din mormântul unei rude recent înmormântate, alimentând temeri și speculații greu de ignorat.

Incidentul a fost semnalat în localitatea Bijacovce, situată în apropiere de Levoča. Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, fusese înmormântat la începutul lunii aprilie, iar familia obișnuia să vină zilnic la mormânt pentru a-i aduce un omagiu. Însă o vizită aparent obișnuită s-a transformat într-un moment de panică.

Sunete inexplicabile care au speriat martorii

Potrivit rudelor, liniștea cimitirului a fost brusc întreruptă de zgomote asemănătoare unor ciocănituri, descrise ca venind din interiorul sicriului. Martorii susțin că totul s-a întâmplat la scurt timp după ce un copil prezent la fața locului a strigat către cel decedat.

Reacția celor aflați în apropiere a fost una de teamă, mai ales că sunetele păreau să se repete. Unii dintre membrii familiei au afirmat chiar că au perceput aceste zgomote ca pe un posibil „răspuns” la apelurile lor.

Intervenția autorităților în acest caz

În urma incidentului, familia a încercat inițial să ia legătura cu preotul din zonă, însă ulterior a apelat la o firmă de servicii funerare, care le-a recomandat să contacteze poliția. Potrivit declarațiilor, oamenii legii ar fi fost și ei martori la zgomote similare.

La solicitarea familiei, s-a decis deschiderea mormântului. Ulterior, trupul neînsuflețit a fost exhumat și reînhumat, într-o procedură desfășurată la câteva zile distanță de la incident.

Explicații oficiale versus convingerile familiei

Reprezentanții serviciului funerar au respins ipoteza unui caz neobișnuit sau a unei erori medicale. Aceștia au precizat că toate concluziile se bazează pe verificări și pe rezultatele autopsiei, excluzând posibilitatea ca persoana să fi fost în viață după înmormântare.

În schimb, specialiștii au avansat o explicație tehnică pentru sunetele raportate. Potrivit acestora, structura modernă a mormântului, realizată din beton, ar putea produce zgomote pe măsură ce solul se așază, fenomen care poate fi ușor interpretat greșit în condiții emoționale intense.

Deși autoritățile încearcă să ofere clarificări bazate pe fapte, familia rămâne convinsă că experiența trăită nu poate fi explicată simplu. Povestea s-a răspândit rapid în comunitate și nu numai, devenind un subiect intens discutat.