”La data de 12 aprilie 2026, în jurul orei 11:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc, din municipiul Reghin, ar fi fost răsturnate. În baza sesizării, a fost constituită o echipă operativă de cercetare, iar în urma deplasării la fața locului și a verificărilor efectuate, s-a stabilit că, în noaptea de 11/12 aprilie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta cimitirului, unde ar fi dislocat, prin împingere, monumentele funerare aferente unui număr de 14 morminte”, a arătat IPJ Mureș.



Potrivit sursei citate, din verificările efectuate până în prezent a reieșit că monumentele funerare nu au fost distruse.



"Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Reghin, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, continuă cercetările în vederea identificării persoanelor implicate și luării măsurilor legale care se impun, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "profanarea de cadavre sau morminte", a mai comunicat IPJ Mureș.

Criză de locuri de veci în Giurgiu: mormintele neîngrijite ar putea fi desființate și redistribuite