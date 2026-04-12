Sărbătorile pascale vin cu liniște pentru români, dar în culisele puterii tensiunile cresc de la o zi la alta. Actuala coaliție de guvernare pare blocată complet, iar deciziile importante sunt amânate până după Paște, când urmează o confruntare internă decisivă.

PSD își decide viitorul în coaliție

Imediat după sărbători, Partidul Social Democrat va organiza o ședință internă crucială. Liderii social-democrați urmează să decidă dacă rămân sau nu în actuala formulă de guvernare, într-un moment în care nemulțumirile au ajuns la un nivel critic.

Surse politice susțin că PSD nu dorește renegocierea protocolului de coaliție și nici nu vrea să renunțe la funcția de premier. Cu toate acestea, apare o condiție clară: schimbarea actualului șef al Executivului, Ilie Bolojan.

Această poziție complică și mai mult situația, deoarece ar putea declanșa o criză politică majoră în plin an tensionat.

Mesaj de la Cotroceni

Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj care a ridicat și mai multe semne de întrebare.

Acesta a declarat că va face tot posibilul pentru menținerea coaliției de guvernare, însă a evitat să spună clar dacă îl mai susține sau nu pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

Lipsa unui răspuns ferm alimentează speculațiile privind o posibilă schimbare la vârful Guvernului.

Consultări decisive și blocaj total

Potrivit informațiilor apărute pe surse, liderii coaliției urmează să fie convocați la noi consultări la Palatul Cotroceni în perioada imediat următoare. Discuțiile vor viza deblocarea situației actuale, care afectează direct mai multe proiecte importante aflate în așteptare.

În acest moment, activitatea coaliției este practic pusă pe pauză, iar lipsa unui consens întârzie decizii esențiale la nivel guvernamental.

Moțiunea de cenzură care poate schimba totul

Pe lângă tensiunile interne, o nouă amenințare planează asupra Executivului. După Paște, în Parlament ar putea fi depusă o moțiune de cenzură care să testeze soliditatea actualei majorități.

Miza este uriașă: dacă social-democrații vor decide să susțină această moțiune, guvernul ar putea fi demis, deschizând drumul către o nouă formulă de putere.

În acest context, următoarele săptămâni se anunță decisive pentru stabilitatea politică, iar toate privirile sunt îndreptate către deciziile pe care le vor lua liderii politici imediat după sărbători.

Anunțul senatorului Ninel Peia

Senatorul Ninel Peia, liderul grupului parlamentar PACE – Întâi România, a oferit detalii despre moțiunea de cenzură în cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS, unde a descris momentul ca fiind unul decisiv pentru direcția țării.

„Ceasul deșteptării a sosit. Trebuie să dăm înapoi țara românilor. În acest moment le spun tuturor românilor că suntem într-un moment de răscruce. Ne aflăm în pragul sărbătorilor Pascale, dar în casele multora dintre noi bucuria este umbrită de grija zilei de mâine. Prețurile au explodat, suveranitatea ne este amanetată, iar actuala guvernare pare că trăiește într-o realitate paralelă, ruptă de nevoile noastre. Acest Parlament și acest Guvern nu mai reprezintă voința poporului și nici interesele românilor, ci interesele unor cercuri de interese care nu vorbesc limba română. Vă anunț oficial că imediat după Paști, grupul PACE – Întâi România pornește ofensiva pentru salvarea țării. Am decis să inițiem consultări oficiale cu partenerii noștri de la AUR pentru depunerea unei moțiuni de cenzură imediat după Paști.

Nu mai este timp de dialog steril. Această moțiune nu este doar un act parlamentar, este actul de eliberare a instituțiilor statului din mâna celor care au eșuat lamentabil. Domnul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă. Dar să știți că nu ne vom opri la căderea unui guvern. Un guvern schimbat cu un alt guvern de aceeași factură nu rezolvă nimic. Singura soluție onestă, democratică și curajoasă sunt alegerile anticipate. Trebuie să ne întoarcem la popor. Voi, românii, trebuie să decideți cine are dreptul să conducă această țară, nu jocurile de culise din birourile capitonate unde vin asasinii economici ai multinaționalelor. Anticipatele sunt singura cale de a curăța clasa politică și de a reseta România pe baze suveraniste, naționale, conservatoare.”

