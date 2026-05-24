Zelenski avertizează că Rusia pregătește un amplu atac asupra Ucrainei cu rachete Oreșnik. Kievul este vizat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sâmbătă seară că serviciile de informații ucrainene, împreună cu parteneri americani și europeni, dețin date conform cărora Rusia s-ar pregăti să folosească racheta balistică cu rază medie de acțiune Oreșnik într-un atac de amploare asupra Ucrainei, care ar putea viza inclusiv capitala Kiev.

„Serviciile noastre de informații au raportat că au primit date, inclusiv de la parteneri americani și europeni, despre Rusia care pregătește un atac cu racheta Oreșnik. Verificăm aceste informații”, a declarat Zelenski.

Rusia pregătește un amplu atac asupra Ucrainei

Liderul de la Kiev a precizat că indiciile adunate sugerează pregătirea unui atac combinat, cu mai multe tipuri de armament.

„Observăm semne de pregătire pentru un atac combinat pe teritoriul ucrainean, inclusiv Kievul, care implică diverse tipuri de armament. Armele cu rază medie de acțiune specificate ar putea fi folosite într-un astfel de atac”, a adăugat el.

Avertisment ferm către aliații europeni

Zelenski i-a îndemnat pe cetățenii ucraineni să trateze cu maximă seriozitate alertele autorităților și să se adăpostească începând din această seară.

Totodată, a transmis un avertisment ferm către aliații occidentali: „Dacă Rusiei i se permite să distrugă vieți la o asemenea scară, atunci niciun acord nu va împiedica alte regimuri similare bazate pe ură să comită agresiuni și atacuri. Contăm pe un răspuns din partea lumii, și că acesta va fi preventiv, nu post factum. Trebuie pusă presiune asupra Moscovei, pentru ca aceasta să nu extindă războiul.”