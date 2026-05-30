Controverse după finala celui mai urmărit show de talente. Românii, revoltați în mediul online după anunțarea câștigătorului

Controversă după câștigarea marelui premiu de la unul dintre cele mai urmărite show-uri tv de talente de la noi din țară. Mii de comentarii critice au apărut pe rețelele de socializare după ce o trupă de dans a câștigat marele premiu de 120.000 de euro, dar și premiul pentru originalitate, în valoare de 10.000 de euro. Mulți dintre urmăritorii emisiunii susțin că alții ar fi concurenții care ar fi meritat marele premiu, potrivit Realitatea PLUS.

După ce au fost anunțați finaliștii, trupa de dans Re-born, Albert Oprea - băiatul pasionat de lego și gimnasta Antonia Voroneanu, zeci de mesaje au invadat rețelele sociale. Sala în care cele 12 fete se antrenează este mică, iar dotările sunt limitate în raport cu nivelul la care au ajuns. Din lipsa fondurilor, repetițiile se desfășoară uneori în alte spații ale școlii sau în sala de sport, iar câștigătoarele susțin că o parte din cei 120.000 de euro ar putea merge către renovarea sălii Palatului Copiilor din Târgu Mureș.

Controverse uriașe după anunțarea câștigătorului

Dacă unii s-au bucurat pentru fetele din trupa de dans, alții au contestat prestația și au susținut că alți concurenți ar fi meritat să câștige.

”Albert și Antonia detașat cei mai buni. Nu e corect ca un grup să concureze împotriva unei singure persoane”, ”O finală câștigată pe nedrept”, ”un final dezamăgitor” sau ” Adevăratele talente lipsesc din clasament”, sunt doar câteva dintre miile de comentarii care au invadat rețelele sociale.

Potrivit comentariilor, printre preferații românilor au fost atât Albert Oprea, băiatul care face o adevărată artă din piesele de lego, dar și Iosif Mândru, tânărul care a învățat singur să cânte la vioară. Băiatul care lucrează ca zilier în domeniul construcțiilor susține că a învățat singur să cânte la vioara primită de fratele său și pe care o ținea într-un garaj.