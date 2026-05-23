SUA și Iran, „din ce în ce mai aproape” de un acord. Trump: „În fiecare zi devine mai bine și mai bine”

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite și Iranul se află în apropierea finalizării unui acord, în contextul negocierilor în curs dintre cele două țări.

Într-un interviu acordat CBS News, Trump a afirmat că discuțiile evoluează pozitiv, fără a oferi însă detalii concrete despre forma finală a unui eventual acord. „În fiecare zi devine mai bine și mai bine”, a spus liderul de la Casa Albă, adăugând: „Nu vă pot spune înainte să le spun lor, nu?”

Ce ar putea conține acordul

Potrivit unor surse, ultima propunere aflată în discuție ar include un mecanism de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, deblocarea unor active iraniene înghețate în bănci străine și continuarea negocierilor bilaterale. Sursele au precizat că Trump nu a luat încă o decizie finală și analizează mai multe variante alături de echipa sa de consilieri.

Președintele american a susținut că un eventual acord ar împiedica Iranul să obțină armament nuclear, subliniind că administrația sa va accepta exclusiv un aranjament care răspunde integral cerințelor Washingtonului. „Voi semna doar un acord în care obținem tot ce vrem”, a declarat Trump.

Avertisment și semnale din ambele tabere

Trump a avertizat totodată că, în absența unui acord, „vom avea o situație în care nicio țară nu va fi lovită atât de puternic precum ar urma să fie Iranul.”

Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat că există progrese în discuții și că un anunț ar putea fi făcut în scurt timp. De cealaltă parte, Teheranul a transmis că diferențele dintre părți „s-au redus în mod vizibil” în ultimele zile, un semnal ce sugerează că negocierile au intrat într-o fază mai concretă.