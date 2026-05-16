Dragoș Pîslaru: „Pierdem 15 miliarde de euro dacă nu trecem proiectele!”

Sursă: Realitatea PLUS

Guvernul Bolojan a găsit soluția rapidă pentru a trece de urgență noi proiecte legislative în Parlament. Ca România să nu piardă 15 miliarde de euro din PNRR, Bolojan și Pîslaru aruncă toată responsabilitatea pe parlamentari să accepte de urgență proiectele gândite de aceștia.

Bolojan și Pîslaru au găsit soluția să mai rămână la putere

„PNRR-ul României trece de 60% implementare, nu mai suntem la coada clasamentului, asta vă pot spune cu siguranță, și mai avem de încasat, ce contează de altfel, pe partea de grant, o sumă de 4,9 miliarde de euro, dacă o luăm cu tot cu suma brută, sau 4,2, dacă scădem prefinanțarea deja obținută.

Cu alte cuvinte, nu mai suntem atât de departe.

Vedeți că discut cu o încredere destul de mare de faptul că avem proiecte care ne sunt suficiente ca să putem accesa toată partea de fonduri nerambursabile.

În ceea ce privește riscul de 15 miliarde, pleacă de la ipoteza că n-am face niciuna din reformele pe care le avem de făcut în PNRR-ul României.

Este risc, e firesc atunci când ai un risc, gestionezi riscul. Eu în acest moment cred că am lucrurile destul de clare.

Din punctul meu de vedere, atâta timp cât proiectele respective vor fi adoptate în Parlament, nu văd vreun motiv pentru care PNRR-ul României să nu fie implementat până la capăt cu bine. Vă asigur că toate aceste proiecte de reformă ar fi putut să fie adoptate mai repede doar cu un acord al coaliției care să le fi adoptat.

În momentul în care coaliția a funcționat în parametrii respectivi.”, a declarat Dragoș Pîslaru.