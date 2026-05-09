„Ministrul dansator” a făcut spectacol la Budapesta. Noul șef al Sănătății a uimit mulțimea chiar pe treptele Parlamentului - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Zsolt Hegedűs, desemnat să preia portofoliul Sănătății în noul guvern de la Budapesta, a atras din nou atenția publică după ce a fost surprins dansând pe treptele Parlamentului, imediat după învestirea noului executiv condus de Peter Magyar.

Momentul a avut loc în cadrul ceremoniei care a marcat schimbarea de putere de la Budapesta și sfârșitul unei perioade politice de 16 ani.

Dans pe treptele Parlamentului, imediat după învestire

Sâmbătă, după învestirea oficială a noului guvern, Zsolt Hegedűs a fost văzut executând un dans energic chiar în fața Parlamentului, în aplauzele susținătorilor adunați în piață.

Gestul său a fost interpretat de mulți ca un moment de euforie politică, dar și ca o continuare a stilului său deja cunoscut în spațiul public.

De la medic la „politician dansator”

De profesie chirurg traumatolog și ortoped, Hegedűs nu este la prima apariție de acest tip.

El a devenit cunoscut în noaptea alegerilor din 12 aprilie, când a fost filmat dansând energic pe muzica trupei AC/DC, în timpul sărbătorii electorale organizate de echipa sa.

Imaginile au devenit virale rapid, fiind distribuite pe scară largă pe rețelele sociale și preluate ulterior de presa internațională, care l-a descris drept „politicianul dansator” al Ungariei.

Zeci de mii de oameni în stradă la Budapesta

În ziua învestirii noului guvern, mii de susținători s-au adunat în fața Parlamentului din Budapesta pentru a celebra schimbarea politică.

Atmosfera a fost una festivă, cu muzică live și momente de spectacol în aer liber, iar evenimentul a atras atenția inclusiv prin amploarea participării publice.

În acest context, dansul lui Hegedűs a devenit unul dintre cele mai comentate momente ale serii.

A fost aclamat de mulțime ca un star rock

În timpul apariției sale pe treptele Parlamentului, noul ministru al Sănătății a fost întâmpinat cu aplauze și ovații din partea susținătorilor.

Mulți dintre cei prezenți l-au descris ca pe un „star rock” al politicii, în timp ce acesta continua să danseze în mijlocul mulțimii.

Ulterior, mai mulți membri ai echipei guvernamentale conduse de Peter Magyar i s-au alăturat, transformând momentul într-o scenă colectivă de sărbătoare.