Teren mai ieftin decât o pâine, la o aruncătură de băț de România. Regulile impuse cumpărătorilor

Într-un context în care prețurile imobiliare au explodat în mare parte din Europa, o inițiativă venită dintr-un oraș aflat foarte aproape de România a atras atenția printr-un detaliu greu de ignorat: terenuri de casă vândute la un preț simbolic, echivalentul a aproximativ 1 leu.

Oferta, aflată la circa 130 de kilometri de Satu Mare, a devenit rapid subiect de discuție inclusiv pentru românii interesați de alternative accesibile pentru construirea unei locuințe.

Orașul din Ungaria unde terenurile sunt vândute la 100 de forinți

Programul a fost lansat în Hajdúnánás, un oraș din Ungaria cu aproximativ 16.000 de locuitori. Autoritățile locale au decis să folosească această strategie pentru a atrage noi rezidenți și pentru a încuraja stabilirea familiilor tinere în zonă.

Proiectul poartă denumirea „Terenuri de 100 de forinți”, iar prețul cerut pentru o parcelă este unul simbolic, de aproximativ 1 leu.

În mod normal, același tip de teren ar putea ajunge pe piața imobiliară la aproximativ 9 milioane de forinți, adică în jur de 133.000 de lei, ceea ce face diferența de preț cu atât mai spectaculoasă.

O ofertă ieftină, dar cu reguli stricte

Chiar dacă prețul este aproape simbolic, oferta nu este disponibilă pentru oricine și vine cu o serie de condiții clare stabilite de administrația locală, scrie vg.hu .

Cei care doresc să achiziționeze un astfel de teren trebuie să își asume construirea unei locuințe și stabilirea efectivă în Hajdúnánás. Scopul programului nu este specula imobiliară, ci creșterea populației și dezvoltarea unei noi zone rezidențiale.

„Scopul este ca tot mai mulți oameni să își imagineze viitorul în Hajdúnánás și să își construiască un cămin aici”, a declarat Judit Bódi, primarul localității.

Prin această măsură, autoritățile speră să transforme orașul într-o opțiune viabilă pentru familiile care nu își permit costurile ridicate din marile centre urbane.

De ce orașele mici pierd locuitori

Fenomenul care stă la baza acestui tip de program este unul întâlnit tot mai des în Europa Centrală și de Est: migrarea populației către orașele mari.

Tinerii aleg frecvent centre precum Budapesta sau Debrecen, unde oportunitățile profesionale sunt mai numeroase, în timp ce localitățile mici se confruntă cu îmbătrânirea populației și scăderea numărului de locuitori.

În același timp, costurile ridicate ale locuințelor din marile orașe îi determină pe mulți să caute soluții alternative în zone mai puțin dezvoltate.

Deși în România astfel de proiecte sunt rare, exemplul din Ungaria arată că administrațiile locale pot apela la metode neconvenționale pentru a atrage noi locuitori și pentru a revitaliza economic zonele mai puțin dezvoltate.

Ce trebuie să știe cei interesați de ofertă

Chiar dacă prețul terenului este simbolic, costurile reale apar ulterior, în special în ceea ce privește construcția unei locuințe și respectarea condițiilor impuse de autorități.

Programul nu este gândit pentru tranzacții imobiliare rapide, ci pentru stabilirea de rezidenți permanenți și dezvoltarea comunității locale pe termen lung.

Pentru mulți locuitori din zonele de graniță cu România, oferta din Hajdúnánás pare aproape incredibilă, însă proiectul este deja activ și reprezintă una dintre cele mai neobișnuite încercări de a combate depopularea din regiune.