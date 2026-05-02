Petrișor Peiu, despre vânzarea companiilor strategice ale statului: "Asistăm la un plan perfid"

Sursă: Realitatea PLUS

Petrișor Peiu explică planurile din spatele Guvernului de a vinde companiile profitabile ale statului, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Liderul senatorilor AUR susține că asistăm la un plan perfid de a înstrăina Romgaz și Hidroelectrica. Petrișor Peiu a comentat și devalorizarea leului și susține că acesta este efectul politicii guvernamentale.

Petrișor Peiu: ...vedem că se coace un plan foarte ticălos și perfid, de altfel, de a se vinde într-un mod netransparent, la un preț total dezavantajos pentru statul român și excluzând cetățenii români, pachete semnificative de acțiuni din cele mai mari două societăți românești cu capital majoritar de stat. Este vorba de Hidroelectrica și Romgaz. Restul discuției legate de alte companii este de umplutură pentru că, dacă ne uităm, grosul banilor despre care se vorbește este la aceste două companii. Și exact astea sunt prevăzute a fi prăduite, mai pe românește. Deci nu este vorba de nicio listare pe bursă, aceste companii sunt deja listate pe bursă de câțiva ani, sunt companii foarte profitabile, cu o lichiditate foarte bună. Adică Romgaz este a treia cea mai lichidă acțiune de pe bursă, Hidroelectrica a patra. Sunt acțiuni care nu au nevoie de o operațiune de genul unui plasament privat. Ca să înțeleagă toată lumea, ce vrea să facă doamna Gheorghiu și Guvernul Ciolacu, este paravanul după care face aceste lucruri, vrea să plaseze aceste pachete de acțiuni, deci nu să le vândă într-o procedură transparentă care este oferta publică secundară, ci să le plaseze unor fonduri de investiții străine pe care le alege domnia sa fără să precizeze cum și de ce.

Moderator: Aș vrea să ne explicați, domnule Peiu, și efectele devalorizării leului pentru că astăzi euro a fost vândut cu până la 5,30 lei.

Petrișor Peiu: Bun, este efectul politicii guvernamentale, dar și al unor chestiuni care se așteptau. Adică pe măsură ce apar date economice și se vede criza în care suntem, sigur că cursul de schimb se deteriorează din punctul de vedere al leului. Dar, în același timp, este efectul unor speculații pe care le fac niște jucători mari, probabil bănci de investiții, cu aprobarea și cu concursul Băncii Naționale, care poate oricând să oprească aceste speculații.

