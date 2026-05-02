Apel public la Oradea: primarul anunță un miting de susținere pro-Bolojan

Florin Birta, primarul din Oradea și un apropiat al premierului Ilie Bolojan, îi îndeamnă pe români să iasă mâine în stradă pentru a-și arăta susținerea față de prim-ministru înainte de moțiunea de marți. „Nu ieșim pentru politică, ci pentru normalitate”, spune edilul. În același timp, pe rețelele de socializare circulă mesaje potrivit cărora se organizează un miting în Capitală.

Mâine, de la ora 18.00, oamenii ar urma să iasă în stradă pentru a cere parlamentarilor să nu voteze moțiunea.

Mesajele de mobilizare s-au răspândit pe grupurile de susținere a premierului de pe rețelele de socializare. În postări, autorii cer distribuire masivă pentru ca mesajul să ajungă la cât mai mulți oameni. Nu este primul astfel de miting. În urmă cu două săptămâni, în ziua în care PSD a decis ieșirea de la guvernare, susținătorii lui Ilie Bolojan au fost în stradă ca să ceară blocarea demersurilor social-democraților.