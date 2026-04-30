Bărbat arestat după ce și-a agresat sexual fiica minoră cu dizabilități severe: caz șocant în Călărași

Un bărbat de 49 de ani din județul Călărași a fost arestat preventiv, fiind acuzat că și-ar fi agresat sexual fiica de 15 ani, o minoră cu dizabilități severe care nu se putea apăra.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi au informat, joi, că un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

”În cursul lunii aprilie 2026, la o dată ce nu a putut fi stabilită cu exactitate, în timp ce se aflau în interiorul locuinţei de domiciliu, inculpatul, în vârstă de 49 ani, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a se apăra, determinată de vârsta şi de constituţia fizică a acesteia, dar şi de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa, determinată de nivelul de dezvoltare specific vârstei şi de dizabilităţile fizice, minora fiind diagnosticată cu retard mental sever şi întârziere severă a dezvoltării limbajului, a comis mai multe acte de natură sexuală (atingeri cu mâna în zona organelor genitale), altele decât cele prevăzute în art. 218 C.pen. (care presupun penetrarea sexuală), împotriva fiicei sale, minoră în vârstă de 15 ani, în scopul obţinerii unei satisfacţii sexuale, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate şi de autoritate pe care o avea asupra acesteia, în calitate de părinte”, au arătat procurorii.