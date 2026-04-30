Captură uriașă la frontieră! Un român a rămas fără 120.000 de euro după ce vameșii i-au demontat mașina. Unde ascunsese banii

Sursă: Realitatea.net

Un cetățean român a fost prins la graniță cu o sumă mare de bani nedeclarată, ascunsă în mai multe locuri din autoturism. Autoritățile din Kosovo au confiscat peste 122.000 de euro și câteva mii de lei, după un control detaliat. Incidentul a avut loc dimineața, în jurul orei 9:15, la punctul de trecere a frontierei Bela Zemlja, la intrarea în Kosovo.

Mașina, înmatriculată în străinătate, avea patru persoane la bord. La verificările inițiale, pasagerii au spus că nu dețin sume care trebuie declarate. „În timpul verificărilor privind deținerea de fonduri care depășesc pragul legal permis de 10.000 de euro per persoană, pasagerii au declarat că nu au fonduri care necesită declarare”, au transmis autoritățile vamale.

Chiar și așa, ofițerii au decis să facă un control mai amănunțit al vehiculului. La prima verificare, vameșii au găsit o geantă în care erau 32.500 de euro. Întrebat de ce nu a declarat suma, șoferul a răspuns: „Avem dreptul la maximum 10.000 de euro de persoană”.

Banii, ascunși în locuri greu de observat

Controlul a continuat, iar descoperirile au fost și mai mari.

„Pe parcursul verificării, au mai fost găsiți 90.100 de euro și 4.187 de lei românești în portbagajul vehiculului, în spații ascunse lângă baterie și sub capacul din plastic al roții de rezervă”.

În total, autoritățile au confiscat 122.600 de euro și 4.187 de lei. Sumele nu au fost declarate, deși depășeau pragul legal permis. Descoperirea a fost făcută în urma unui control de rutină, urmat de o inspecție detaliată, după ce autoritățile au avut suspiciuni legate de declarațiile pasagerilor.