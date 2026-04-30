Instanța Supremă dispune restituirea Dosarului Mineriadei la Parchet. Rechizitoriul împotriva lui Ion Iliescu și Petre Roman, invalidat din nou

Sursă: Realitatea.net

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis joi să retrimită dosarul Mineriadei la Parchetul General, după ce a constatat nereguli în rechizitoriu și a exclus o parte din probe. Decizia vine în procedura de cameră preliminară și prelungește din nou parcursul unui dosar care durează de ani de zile.

Instanța Supremă a admis parțial cererile și excepțiile invocate de inculpați și a constatat probleme legate de modul în care au fost prezentate faptele și probele.

„Admite, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Gelu Voican, Roman Petre, Măgureanu Virgil, Sârbu Adrian, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre ?i partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/77/P/2014 din data de 27 martie 2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sec?ia Parchetelor Militare, în ceea ce prive?te descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă. Exclude din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă. Restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare”, se arată în minuta instanței.

Ce urmează după această decizie

Prin această hotărâre, dosarul se întoarce la Parchetul Militar, care trebuie să refacă rechizitoriul și să corecteze problemele semnalate de instanță. Abia după aceste modificări, cauza ar putea fi retrimisă în instanță pentru judecată pe fond. În dosarul Mineriadei sunt vizați mai mulți foști lideri ai statului din anii ’90, printre care Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Măgureanu și Adrian Sârbu. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni împotriva umanității, în legătură cu reprimarea protestelor din Piața Universității.

Dosarul a fost retrimis în instanță pe 2 aprilie 2025, după ce procurorii militari au refăcut ancheta. Primul termen în procedura de cameră preliminară a avut loc pe 17 octombrie 2025. Nu este prima astfel de decizie. Dosarul a mai fost trimis în judecată în 2017, însă în 2020 a fost restituit la Parchet de Înalta Curte, pentru refacerea anchetei. Procurorii susțin că fosta conducere a României ar fi reprimat violent manifestanții anticomuniști din Piața Universității și ar fi chemat minerii la București. În urma intervențiilor, patru persoane au murit, aproximativ 1.300 au fost rănite, iar peste 1.200 de oameni ar fi fost reținuți ilegal.