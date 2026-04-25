Un reputat analist economic desființează planul lui Bolojan pentru acoperirea deficitului: ”E ca și cum ai vinde o mașină pentru o excursie”

Analistul economic Adrian Mitroi desființează planul lui Ilie Bolojan de a vinde acțiuni ale companiilor de stat profitabile! În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, profesorul universitar a spus că banii obținuți ar fi prea puțini față de cei necesari pentru astuparea găurilor curente de deficit bugetar.

„Companiile sunt deja listate la Bursă și acum este doar o ofertă publică secundară pentru o porțiune din acțiuni.

Necesită o analiză tehnică foarte riguroasă și acest instrument standard ca să-l aplici unor active strategice în contextul actual foarte politic și instrumentul ăsta nu merge pentru că e vorba de un activ strategic și întrebările le-ați văzut instantanee chiar dacă, atenție, drumul spre iad e pavat cu intenții bune.

Ele sunt listate deocamdată companiile vizate de discuția asta. Banii pe care i-ar face sunt oricum prea puțini față de cât ne-ar trebui nouă la deficitul bugetar și vă rog să rețineți ce-am spus sub nicio formă, dar sub nicio formă nu ar putea fi folosiți la astuparea găurilor curente de deficit bugetar.

Așa ceva ar fi o o crimă de lezmajestate financiară să folosești ca și cum ți-ai vinde mașina ca să plătești o excursie”, a declarat profesorul Adrian Mitroi.